Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty trzeciego i drugiego stopnia w związku z sytuacją hydrologiczną.

Ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia

Jak poinformował IMGW, na mazowieckim odcinku Wisły obserwowane są wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej wywołane przemieszczaniem się fali wezbraniowej. W ciągu najbliższej doby stan alarmowy może zostać przekroczony na wodowskazach: Modlin, Wyszogród i Kępa Polska. W związku z tym ogłoszono ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia dla województwa mazowieckiego, które będzie obowiązywało do godziny 12 w czwartek.

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia

IMGW ostrzegło, że na Wiśle poniżej stopnia wodnego Włocławek obserwuje się wzrost poziomu wody w strefie wody wysokiej. W ciągu najbliższej doby prognozuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie Toruń, a w kolejnej przekroczenia stanów ostrzegawczych na wodowskazach: Bydgoszcz-Fordon, Chełmno i Grudziądz. W związku z tym obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla województwa kujawsko-pomorskiego. Pozostaje ono w mocy do czwartku do godziny 12.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW informują o tym, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych.

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW informują o tym, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.

Alarm przeciwpowodziowy w Płocku

W związku z przyborem Wisły spowodowanym spływającą z jej górnego biegu falą wezbraniową w Płocku w środę wieczorem ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. Jak poinformował płocki Urząd Miasta, w związku z tym"mieszkańców i pracodawców zobowiązuje się do zabezpieczenia przed zatopieniem lub usunięcia ze stref bezpośredniego zagrożenia powodzią substancji zagrażających środowisku".

Według urzędu miasta w środę wieczorem na wodowskazie Grabówka na rzece Wisła poziom wody osiągnął 305 centymetrów przy stanie alarmowym wynoszącym tam 278 cm. Na kolejnym wodowskazie - Borowiczki poziom wynosił w tym czasie 335 cm przy stanie alarmowym 340 cm, a ostrzegawczym 280 cm.

Wisłą przez Mazowsze spływa z górnego biegu rzeki fala wezbraniowa, której czoło jeszcze we wtorek dotarło w rejon Wyszogrodu i Kępy Polskiej w powiecie płockim. Od wtorku w siedmiu nadwiślańskich gminach powiatu płockiego: Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice i Nowy Duninów obowiązuje do odwołania stan alarmu przeciwpowodziowego.

Fala pod koniec tygodnia "powinna opuścić Mazowsze"

W środę po południu wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz wraz z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, Wód Polskich i lokalnych samorządów wizytował wały przeciwpowodziowe wzdłuż Wisły w Dobrzykowie pod Płockiem.

- Fala wezbraniowa na Wiśle pod koniec tego tygodnia, w weekend, powinna opuścić województwo mazowieckie. Zagrożenia jako takiego, dla bezpieczeństwa mieszkańców, nie przewidujemy. Tego zagrożenia nie ma, pomimo przekroczenia stanów alarmowych o kilkadziesiąt centymetrów - powiedział.

Dyrektor departamentu ochrony przed powodzią i suszą Wód Polskich Grzegorz Szymoniuk mówił z kolei, że poziom Wisły w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej po przekroczeniu stanów alarmowych nadal się podnosi, a kulminacja wezbrania, według prognoz, nastąpi tam w środę około godziny 22. Zaznaczyły przy tym, że po nocy z środy na czwartek woda będzie opadała. Przypomniał, że w 2014 roku poziom rzeki w tym rejonie był wyższy o niemal metr i wówczas nic się nie stało.

- W tym roku fala jest mniejsza. Możemy więc powiedzieć, że sytuacja jest poważna, ale stabilna - oświadczył Szymoniuk podczas briefingu prasowego w Dobrzykowie.

W środę wieczorem poziom Wisły w Wyszogrodzie wynosił 637 cm przy stanie alarmowym 550 cm, a w Kępie Polskiej 586 cm przy stanie alarmowym 500 cm. Jak poinformowało starostwo powiatowe w Płocku, prognozowany na czwartek poziom rzeki w Wyszogrodzie to 615 cm, a w Kępie Polskiej 575 cm, natomiast w piątek odpowiednio dla tych wodowskazów: 570 cm i 540 cm. W sobotę spodziewany jest tam dalszy spadek wody - do 525 cm w Wyszogrodzie i 490 cm w Kępie Polskiej, czyli poniżej stanów alarmowych.

Napełnianie Zbiornika Włocławskiego

W związku ze zwiększonym napływem wody trwa napełnianie Zbiornika Włocławskiego, którego poziom wcześniej celowo obniżono. W środę wieczorem stan Wisły we Włocławku wynosił 524 cm i był niższy od stanu ostrzegawczego o 76 cm.- Obecnie zrzut wody z tamy sięga 3100 metrów sześciennych na sekundę, pomimo że dopływ wynosi 3400-3500 metrów sześciennych na sekundę. Wcześniej stan zbiornika został specjalnie obniżony o 80 centymetrów do poziomu 56,50 metrów nad poziomem morza poprzez zwiększenie przepływu przez stopnień wodny - powiedział w środę dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta we Włocławku Janusz Majerski.

Gromadzenie wody w Zbiorniku Włocławskim na zapobiec powodzi na niżej położonych terenach.

Według prognoz poziom Wisły we Włocławku nie powinien przekroczyć stanu ostrzegawczego wynoszącego 600 cm, stan alarmowy to 650 cm.

Od środy w województwie kujawsko-pomorskim obowiązuje pogotowie ogłoszone przez wojewodę. Włocławski ratusz w związku z utrzymującym się zagrożeniem zaapelował do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie przebywania nad brzegiem Wisły i Zgłowiączki.

Zbiornik Włocławski, rozciągający się od Płocka do Włocławka, jest największym sztucznym akwenem w Polsce. Ma 58 kilometrów długości i 1,2-2 km szerokości. Powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową włocławskiej tamy i elektrowni.

"Wszystko mam zalane"

Jak informował w środę przed południem komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, brygadier Tomasz Krzyczkowski, kilkanaście gospodarstw w powiecie lipskim w województwie mazowieckim było nadal podtopionych, ale poziom Wisły się obniżał. Strażacy łódkami dostarczali żywność mieszkańcom.

Problem był m.in. w gminie Solec nad Wisłą, gdzie odciętych od świata było dziewięć gospodarstw. Krzyczkowski podkreślał, że sytuacja w tych okolicach powtarza się zawsze, gdy stan wody w Wiśle znacznie się podnosi i dochodzi do tzw. cofki na mniejszych rzekach.

- Woda wylewała się z kotłowni przez okno. I letnią kuchnię, i budynek gospodarczy, wszystko mam zalane, a wał, który mam z tyłu, się rozszczelnia. Poszłam do gminy, żeby dali mi przynajmniej dwie wywrotki piachu, żebym mogła to przysypać - relacjonowała w rozmowie z TVN24 pani Wanda z Solca.

Wójt gminy Marek Szymczyk tłumaczył, że nie ma możliwości, by zapobiec podtopieniom tych miejsc w kolejnych latach. - Jedynym rozwiązaniem, ze względu na specyfikę terenu, jest decyzja mieszkańców o zmianie miejsca zamieszkania – przyznał Szymczyk.