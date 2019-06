IMGW: padł rekord temperatury czerwca w Polsce

Odpoczniemy od upału. Niestety tylko przez chwilę - 26-06-2019 Pogoda w najbliższych dniach przyniesie chwilowe wytchnienie od upałów. Na ogół będzie słonecznie, jednak znajdą się miejsca, gdzie pojawią się przelotne opady deszczu i burze. czytaj dalej

Zwrotnikowe powietrze znad Afryki, które napłynęło do Polski, przyniosło nieznośne upały. W środę odczuliśmy kulminację ciepła.

W Radzyniu w województwie lubuskim około godziny 15.20 zanotowano 38,2 stopnia Celsjusza. Poprzedni czerwcowy rekord padł 27 czerwca 1935 roku we Wrocławiu i wynosił 38 st. C.

Spośród 245 stacji pomiarowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w środę w niemal połowie (108 stacji) termometry pokazywały temperaturę przekraczającą 33 st. C. Według danych ze stacji pomiarowych IMGW w środę kolejnymi najgorętszymi miejscami były: Kórnik - 37,5 stopnia Celsjusza, Paproć (37,4 st. C), Poznań (37,2 st. C) i Szamotuły-Bobrówków (37,1 st. C).

Jak wynika z danych zbieranych przez wetteronline.de, w Poznaniu i Zielonej Górze termometry pokazały maksymalnie 38 stopni Celsjusza. Dla Poznania czerwcowy rekord do tej pory wynosił 36,5 stopnia Celsjusza i padł 21 czerwca 2000 roku. Zabrakło jednak do rekordu absolutnego, który dla Poznania wynosi 38,2 st. C i odnotowano go 11 lipca 1959 roku.

Nie wszędzie jednak temperatura maksymalna przekroczyła próg 30 stopni Celsjusza. Były miejsca, gdzie pogoda delikatnie odpuściła: Kasprowy Wierch (21 st. C), Śnieżka (21 st. C), Ustka (28 st. C) i Zakopane (29 st. C).

Rekord gorąca w Prószkowie

38 stopni Celsjusza to nadal za mało, aby pobić rekord temperatury. Gorące masy powietrza wlały się na teren dzisiejszego województwa opolskiego 29 lipca 1921 roku. Tego dnia w Prószkowie koło Opola odnotowano 40,2 st. C.

Taką wartość wskazał termometr na stacji meteorologicznej Królewskiego Zakładu Kształcenia w Zakresie Sadownictwa i Warzywnictwa. Do dziś ten pomiar jest uznawany (przez IMGW) za oficjalny rekord temperatury na ziemiach w obecnych granicach Polski. Prószków, znajdujący się 14 kilometrów od centrum Opola, wtedy (1921 r.) leżał w granicach Niemiec.

Gorąca Europa

