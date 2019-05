Wyładowania w wielu regionach. Sprawdź, gdzie jest burza - 21-05-2019 Aura nad Polską jest gwałtowna już kolejny dzień. Wyładowania występują w kolejnych regionach. Sprawdź, gdzie jest burza i jaka jest aktualna sytuacja pogodowa. czytaj dalej

We wtorkowe popołudnie przez Polskę przechodzą burze. Przez województwo lubelskie przeszła trąba powietrzna , zniszczonych zostało około 120 budynków.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Szczególnie niebezpiecznie może być na południowym wschodzie Polski. Synoptycy IMGW podnieśli alerty z pierwszego stopnia na drugi dla województw:

- świętokrzyskiego (w powiatach: ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim, staszowskim);

- małopolskiego;

- podkarpackiego;

- śląskiego (w powiatach: Jaworznie, Mysłowicach, bieruńsko-lędzińskim, Tychach, pszczyńskim, Jastrzębiu-Zdroju, cieszyńskim, bielskim, Bielsku-Białej, żywieckim).

Na tych terenach prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów miejscami wynosi od 40 do 80 litrów na metr kwadratowy. W trakcie opadów deszczu możliwe są burze z porywami wiatru do 60 kilometrów na godzinę.

Alerty obowiązują do godziny 10 w środę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

W wielu regionach obowiązują nadal ostrzeżenia niższego, pierwszego stopnia.

Na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego IMGW ostrzega przed opadami deszczu od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy. W ich trakcie możliwe są burze z porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenia dla województwa mazowieckiego i lubelskiego obowiązują do godziny 21 we wtorek, dla pozostałych - do godziny 23 we wtorek.

Na terenie województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego (w powiatach nieobjętych alertami drugiego stopnia) występuje zagrożenie opadami deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadów wyniesie miejscami od 30 do 50 litrów na metr kwadratowy. Możliwe są również burze z porywami wiatru do 60 km/h. Ostrzeżenia w woj. świętokrzyskim i podkarpackim obowiązują do godziny 23 we wtorek, a w śląskim i małopolskim do godz. 10 w środę.

W województwach: pomorskim i kujawsko-pomorskim przewiduje się burze z opadami deszczu w granicach 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 80 km/h. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 23 we wtorek.

W województwach: wielkopolskim, łódzkim, opolskim i dolnośląskim mogą pojawić się burze z opadami deszczu, lokalnie gradu. Wielkość opadów wyniesie od 15-30, a lokalnie do 35-50 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w porywach powieje z prędkością do 70 km/h. W województwach dolnośląskim i opolskim ostrzeżenia obowiązywać będą od godziny 21 we wtorek do godziny 21 w środę, a w województwach wielkopolskim i łódzkim - do północy we wtorek.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Synoptycy IMGW wydali również ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla południowo-wschodnich regionów Polski. Obowiązują na terenie województw:

- lubelskiego, w zlewni Wieprza oraz Bugu po Krzyczew;

- podkarpackiego, w zlewni Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka;

- świętokrzyskiego, w zlewni Nidy, Czarnej, Koprzywianki i Kamiennej;

W tych trzech województwach związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym) spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych;

- małopolskiego. Ze względu na prognozowane intensywne opady deszczu (również o charakterze burzowym) w zlewniach Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy i na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (szczególnie w południowej części województwa). Na Białce w Trybszu spodziewany jest wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością przekroczenia stanu alarmowego;

- śląskiego. Intensywne opady deszczu mogą przyczynić się do wzrostu poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w zlewniach Małej Wisły, Przemszy, Brynicy i Soły. Na Brynicy w Brynicy spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością przekroczenia stanu alarmowego.

Ostrzeżenia hydrologiczne są ważne do środy do godziny 12.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Według definicji IMGW, alert drugiego stopnia oznacza wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że obserwowany lub prognozowany stan wody w rzekach przekracza stan ostrzegawczy, ale nadal jest poniżej stanu alarmowego.