IMGW wydał ostrzeżenia. Niebezpieczny deszcz

Prognoza pogody na dziś: deszcz, burze i 21 stopni - 29-04-2019 W ciągu doby możemy spodziewać się lokalnych opadów deszczu, burz i towarzyszącego im silniejszego wiatru. Temperatura wzrośnie do 21 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Karpat. Nad krajem przemieszcza się ciepły front atmosferyczny, za którym napływa ciepłe powietrze polarne. Jedynie południowa część kraju będzie w strefie chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napływa chłodne powietrze polarne.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Obowiązują w województwach:

- dolnośląskim. Tam przewiduje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy. Alarmy obowiązują do godziny 18 w poniedziałek;

- opolskim. Może spaść od 25 do 40 l/mkw deszczu. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 18 w poniedziałek;

- wielkopolskim, w powiatach rawickim, krotoszyńskim, pleszewskim, kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim i kępińskim oraz łódzkim w powiatach na południu województwa. W obu województwach prognozuje się opady rzędu 20-35 l/mkw. Lokalnie może spaść do 45 l/mkw deszczu. Alerty obowiązują do godz. 16 w poniedziałek;

- mazowieckim, w powiatach przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, zwoleńskim i lipskim, gdzie wystąpią umiarkowane i okresami silne opady deszczu, rzędu 15-25 l/mkw. Lokalnie może spaść do 40 l/mkw. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20 w poniedziałek;

- śląskim, w którym prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym, miejscami od 30 do 50 l/mkw. W powiatach na północy województwa popada w niedzielę między godziną 8 a godziną 20 i miejscami opady sięgną od 15 do 30 l/mkw. Alarmy stracą ważność o godzinie 20 w poniedziałek;

- świętokrzyskim, gdzie popada umiarkowany lub silny deszcz rzędu 35-50 l/mkw. W poniedziałek od godziny 8 do 20 może spaść miejscami od 15 do 30 l/mkw. Alerty obowiązują do godziny 20 w poniedziałek;

- lubelskim, w powiatach na południu województwa, gdzie miejscami spadnie od 20 do 35 l/mkw deszczu. Lokalnie opady mogą sięgnąć 45 l/mkw. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 20 w poniedziałek;

- małopolskim, z wyjątkiem powiatu gorlickiego. Na terenie województwa prognozuje się wystąpienie opadów deszczu do 35-50 l/mkw. W poniedziałek w godzinach od 8 do 20 spadnie około 15-30 l/mkw.

- podkarpackim, bez powiatów południowych, gdzie przewiduje się opady deszczu do 25-50 litrów na metr kwadratowy. Alerty będą ważne do godziny 20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

W związku z ulewnymi opadami deszczu obowiązują też ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. W województwie śląskim w zlewniach Małej Wisły, Brynicy, Przemszy oraz Soły powyżej kaskady zbiorników, spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Alert obowiązuje do godziny 21 w poniedziałek.

Prognoza zagrożeń hydrologicznych (IMGW)

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

W poniedziałek prognozuje się wystąpienie intensywnych opadów deszczu w województwach podkarpackim, małopolskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim i mazowieckim. Spadnie tam do 15-40 litrów na metr kwadratowy.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych

Czym jest prognoza zagrożeń?

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych., lecz poniżej stanów alarmowych.