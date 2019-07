Prognoza pogody na dziś: deszcz, lokalnie burze, do 21 stopni - 09-07-2019 We wtorek w wielu regionach wystąpią opady deszczu. Lokalnie prognozowane są także burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Pogoda we wtorek może być niebezpieczna. W województwie warmińsko-mazurskim, we wszystkich powiatach z wyłączeniem kętrzyńskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, oleckiego, giżyckiego, mrągowskiego, piskiego i ełckiego wystąpią intensywne opady deszczu i burze.

Obserwuje się tam i prognozuje opady deszczu, okresami o umiarkowanym, lokalnie silnym natężeniu. Możliwe także burze z porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia sięgnie od 10 do 25 litrów na metr kwadratowy, lokalnie zwłaszcza w strefie burz do 35 l/mkw.

Alerty obowiązują do godziny 19 we wtorek.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia obowiązuje w województwie zachodniopomorskim.

Na Zalewie Szczecińskim przewiduje się zmiany poziomów wody, które czasem mogą wzrosnąć powyżej stanów ostrzegawczych. Za sytuację odpowiedzialne jest wysokie napełnienie Bałtyku, wynoszące 536 cm, a także przewidywana sytuacja pogodowa.

Alert straci ważność o godzinie 8 w środę.

Aktualne ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek

We wtorek mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przedktórym towarzyszyć będą opady deszczu rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru o prędkości do 65-70 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia mogą dotyczyć województw:

- pomorskiego;

- kujawsko-pomorskiego;

- warmińsko-mazurskiego;

- podlaskiego.

Dodatkowo w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim może wystąpić grad.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Jak wynika z definicji IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia?

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW informują o tym, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.

Informują o tym, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody".

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak wynika z definicji prognozy zagrożeń, jest to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.