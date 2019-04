Intensywne opady deszczu i burze. IMGW ostrzega południe Polski

"Temperatura będzie spadać i to solidnie". Ochłodzi się nawet o 15 stopni - 26-04-2019 Po wręcz letniej temperaturze nadejdzie ochłodzenie. Opowiadał o nim w piątek prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i prognozę zagrożeń.

Ostrzeżenia obowiązują w województwach:

- małopolskim, we wszystkich powiatach poza: miechowskim, proszowickim, olkuskim, krakowskim, Kraków, oświęcimskim, chrzanowskim i wadowickim. Prognozuje się tam wystąpienie opadów deszczu do 25-40 litrów na metr kwadratowy. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 6.00 w sobotę do 6.00 w niedzielę.

- podkarpackim, we wszystkich powiatach poza: mieleckim, kolbuszowskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, leżajskim, lubaczowskim i niżańskim. Przewiduje się tam pojawienie się opadów deszczu do 25-40 litrów na metr kwadratowy. Alerty będą aktualne od godziny 10.00 w sobotę do 16.00 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW

Prognoza zagrożeń na sobotę

W sobotę i niedzielny poranek należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu w województwach małopolskim i podkarpackim oraz burz w województwie lubelskim. Tym ostatnim towarzyszyć mogą opady deszczu rzędu 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza zagrożeń na sobotę

Wideo upload/tvnmeteo/video_watermark_tvnmeteo/opady ventu.mp4

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.