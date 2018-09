Intensywne opady deszczu i burze z gradem. IMGW wydał ostrzeżenia

Prognoza pogody na jutro: nawet 28 stopni Celsjusza - 01-09-2018 W niedzielę zachmurzenie będzie zmienne w różnych regionach kraju, miejscami popada przelotny deszcz, lokalnie może nawet zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Po godzinie 17 zagrzmiało między innymi na Opolszczyźnie. Według informacji podanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Opolu przez godzinę spadło 50 litrów wody na metr kwadratowy.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Front atmosferyczny pozostanie nad Polską również w niedzielę.

Ostrzeżenie drugiego stopnia

W województwie opolskim do godziny 23.30 będzie obowiązywał alert przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. Występują tu opady okresami o natężeniu silnym. Miejscami może spaść do 50 l/mkw., a lokalnie do 70 l/mkw. Prognozowane są również burze z gradem i porywami wiatru o prędkości 60-70 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

W województwie śląskim (w powiatach: żywieckim, bielskim i Bielsko-Białej) oraz w małopolskim (na obszarze powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, wadowickiego i suskiego) do godziny 20 prognozuje się burze z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 l/mkw. i porywami wiatru do 60 km/h. Miejscami możliwy grad.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Burze możliwe też w niedzielę

IMGW wydał również orientacyjną prognozę zagrożeń. Od niedzieli od godziny 7.30 do poniedziałku do godziny 7.30 w województwach śląskim i małopolskim mogą obowiązywać alerty przed burzami z gradem. W obszarach górskich podczas burz ma spaść do 15-25 litrów deszczu i powiać do 65 km/h. Lokalnie możliwy grad.