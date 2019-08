Burza powaliła drzewa w Białej Podlaskiej - 20-08-2019 W poniedziałek pogoda w Polsce stwarzała zagrożenie. W Białej Podlaskiej silne porywy wiatru podczas burzy łamały konary drzew. Nikomu nic się nie stało. czytaj dalej

- Po południu wystąpią intensywne opady deszczu w pasie od Podlasia, przez Mazowsze, po Dolny Śląsk. W ciągu 12 godzin może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Najtrudniejsza sytuacja będzie na Dolnym Śląsku, gdzie poziom wody w rzekach może szybko wzrosnąć. Możliwe są lokalne podtopienia - powiedział synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski. Dodał, ze wieczorem na drogach będzie ślisko, a widzialność będzie utrudniona.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem, intensywnymi opadami deszczu oraz intensywnymi opadami deszczu z burzami.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

INTENSYWNE OPADY DESZCZU Z BURZAMI

Alerty przed intensywnymi opadami deszczu z burzami zostały wydane w województwach:

- dolnośląskim, gdzie prognozuje się opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silny o sumie 40-50 litrów wody na metr kwadratowy. Do północy miejscami występować będą burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia ważne będą od godziny 18 we wtorek do godz. 6 w środę;

- opolskim, gdzie prognozuje się opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silny o sumie 40-50 litrów wody na metr kwadratowy. Do północy miejscami występować będą burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia ważne będą od godziny 16 we wtorek do godz. 6 w środę;

- łódzkim, (we wszystkich powiatach poza: wieruszowskim, sieradzkim, zduńskowolskim, poddębickim, zgierskim, łęczyckim, łowickim, kutnowskim), gdzie prognozuje się opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silny o sumie 25-40 l/mkw. Do północy miejscami występować będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Istnieje prawdopodobieństwo 30 procent wystąpienia lokalnie opadów do 60 l/mkw. Ostrzeżenia ważne będą od godziny 22 we wtorek do godz. 7 w środę;

- mazowieckim, (we wszystkich powiatach poza: gostynińskim, płockim, Płock, płońskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, przasnyskim, lipskim, zwoleńskim), gdzie prognozuje się opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silny o sumie 30-50 l/mkw. Z prawdopodobieństwem 30 procent lokalnie mogą wystąpić sumy opadów do 60 l/mkw. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 65 km/h. Strefa opadów będzie przemieszczać się z południowego zachodu na północny wschód. Ostrzeżenia ważne będą od godziny 23 we wtorek do godz. 10 w środę;

- podlaskim, (we wszystkich powiatach poza: siemiatyckim, bielskim, hajnowskim), gdzie prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym o sumie 30-50 mm. W trakcie opadów deszczu możliwe są burze z porywami wiatru do 65 km/h. Z prawdopodobieństwem 30 procent istnieje ryzyko wystąpienia lokalnie sum opadów rzędu 60 l/mkw. Ostrzeżenia ważne będą od północy do godz. 13 w środę;

- warmińsko-mazurskim, (w powiatach: szczycieńskim, piskim, mrągowskim, kętrzyńskim, giżyckim, ełckim, oleckim, węgorzewskim, gołdapskim), gdzie prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym o sumie 30-50 l/mkw. W trakcie opadów deszczu możliwe są burze z porywami wiatru do 65 km/h. Z prawdopodobieństwem 30 procent istnieje ryzyko wystąpienia lokalnie sum opadów rzędu 60 l/mkw.

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu w województwach:

- wielkopolskim, w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, Kalisz, kaliskim, gdzie wystąpią opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym o sumie 25-40 l/mkw. Alerty ważne będą od godz. 22 we wtorek do godz. 7 w środę;

- łódzkim, w powiatach: wieruszowskim, sieradzkim, zduńskowolskim, poddębickim, zgierskim, łęczyckim, łowickim, kutnowskim, gdzie wystąpią opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym o sumie 25-40 l/mkw. Alerty ważne będą od godz. 22 we wtorek do godz. 7 w środę;

- mazowieckim, w powiatach: gostynińskim, płockim, Płock, płońskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, przasnyskim, gdzie wystąpią opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym o sumie 30-40 l/mkw. Alerty ważne będą od godz. 23 we wtorek do godz. 10 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

BURZE Z GRADEM

Alerty przed burzami z gradem zostały wydane w województwach:

- śląskim - z wyłączeniem powiatów lublinieckiego, kłobuckiego, częstochowskiego i Częstochowa;

- świętokrzyskim - w powiatach jędrzejowskim, pińczowskim, kazimierskim, buskim i staszowskim;

- małopolskim;

- podkarpackim - w powiatach jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim i bieszczadzkim.

Jak twierdzą synoptycy wystąpią tam burze z opadami deszczu wynoszącymi miejscami do 20-30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru rozpędzającymi się do 80 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Ostrzeżenia obowiązywać będą do godziny 21.

Prognoza zagrożeń na wtorek

We wtorek synoptycy IMGW mogą jeszcze ostrzegać przed intensywnymi opadami deszczu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą pojawić w województwach:

- kujawsko-pomorskim - w którym w nocy z wtorku na środę prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów sięgnie do 15-25 l/mkw.;

- lubuskim - gdzie wieczorem i w nocy wystąpią opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie do 10-20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na środę

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

W środę ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu mogą zostać wydane w województwach. W ciągu dnia prognozuje się tam wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Skumulowana prognozowana wysokość opadów wyniesie do 20-40 l/mkw. Możliwe burze z porywami wiatru do 65 km/h.

BURZE Z GRADEM

W środę w pierwszej połowie dnia na północy województwa mazowieckiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Skumulowana prognozowana wysokość opadów sięgnie do 20-35 l/mkw. Możliwe burze z porywami wiatru do 65 km/h.

Prognoza zagrożeń na środę (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak mówi definicja IMGW, prognoza zagrożeń - zwana też prognozą niebezpiecznych zjawisk - to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.