Pożegnanie z gorącem. Mało kto zobaczy na termometrze 20 stopni - 27-04-2019 W najbliższych dniach będzie na ogół pogodnie, ale w wielu rejonach Polski możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Będzie chłodno. czytaj dalej

W związku z niebezpieczną aurą Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed. Obowiązują w województwach:

- małopolskim, w powiecie gorlickim. Prognozuje się tam wystąpienie opadów deszczu do 25-40 litrów na metr kwadratowy. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 16 w niedzielę;

- podkarpackim, we wszystkich powiatach poza: dębickim, ropczycko-sędziszowskim, mieleckim, kolbuszowskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, leżajskim, lubaczowskim i niżańskim. Przewiduje się tam pojawienie się opadów deszczu do 25-40 litrów na metr kwadratowy. Alerty będą ważne do godziny 16 w niedzielę.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na niedzielę

W niedzielę i w nocy z niedzieli na poniedziałek należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu w województwach śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim oraz burz w województwach mazowieckim i lubelskim. Tym ostatnim towarzyszyć mogą opady deszczu rzędu 15-20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

W poniedziałek prognozuje się wystąpienie opadów deszczu oraz burz w województwach świętokrzyskim, lubelskim i mazowieckim. Spadnie do 15-34 litrów na metr kwadratowy.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Czym jest prognoza zagrożeń?

Czeka nas nagła zmiana pogody. Jak wpłynie to na nasze zdrowie? - 27-04-2019 Pogoda wpływa nie tylko na nasze samopoczucie, ale może także zwiększać ryzyko niebezpiecznych udarów i urazów. Naukowcy ujawniają, co kryje się za nagłymi zmianami warunków pogodowych. czytaj dalej

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.