Intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. Na pocieszenie nawet 16 stopni

Rozpoczęła się wiosna meteorologiczna - 01-03-2019 Pierwszy marca to początek meteorologicznej wiosny. Warto wiedzieć, jak meteorolodzy określają początek tej pory roku, tak wytęsknionej przez niektórych. czytaj dalej

Ciepło, ale wietrznie

Weekend na zachodzie i południu rozpocznie się opadami marznącego deszczu, który może spowodować gołoledź. W ciągu dnia popada tam deszcz i śnieg. W pozostałych regionach sobota będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z północnego zachodu powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach może rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę.

Niedziela okaże się deszczowa, pogodnie będzie jedynie na południu kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach może osiągnąć do 60 km/h, powieje z południowego zachodu.

W poniedziałek na zachodzie i północny może przelotnie popadać deszcz. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach może rozpędzać się do 60 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Intensywne opady

We wtorek w całym kraju pojawią się intensywne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, którego porywy osiągną do 60 km/h.

W środę aura okaże się równie deszczowa. Temperatura maksymalna sięgnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach będzie rozpędzał się do 60 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę