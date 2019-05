Intensywne opady deszczu i przymrozki. Prognoza zagrożeń pogodowych IMGW

Ostatnie dni majówki z deszczem i chłodem - 03-05-2019 Kolejne dni przyniosą przelotne opady deszczu, a w sobotę lokalnie także deszczu ze śniegiem. Będą również miejsca, gdzie będzie pogodnie. czytaj dalej

W sobotę synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą ostrzegać przed. Alerty mogą pojawić się w województwach:

- wielkopolskim;

- lubuskim;

- zachodniopomorskim.

W tych regionach prognozuje się miejscami spadek temperatury do -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -3 st. C. Alerty pojawią się między godziną 7.30 w sobotę a 7.30 w niedzielę.

IMGW może też wydać alerty przed intensywnymi opadami deszczu w województwach:

- śląskim;

- podkarpackim;

- małopolskim.

W województwach śląskim i podkarpackim prognozuje się wystąpienie opadów deszczu do 15-35 litrów na metr kwadratowy, a w województwie śląskim może spaść nawet do 15-45 litrów deszczu na metr kwadratowy. Ostrzeżenia zostaną wydane między godziną 7.30 w sobotę a 7.30 w niedzielę.

Prognoza zagrożeń na sobotę

Przymrozki również w niedzielę

Przymrozki mogą pojawić się także w niedzielę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może ostrzegać województwa:

- warmińsko-mazurskie - gdzie prognozowany jest spadek temperatury do -2 st. C, a przy gruncie do -5 st. C;

- zachodniopomorskie - gdzie prognozuje się miejscami spadek temperatury do -1 st. C, a przy gruncie do -2 st. C;

- dolnośląskie - gdzie temperatura może spaść do 1 st. C, a przy gruncie do -2 st. C;

- lubuskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie - prognozuje się spadek temperatury do -1 st. C, a przy gruncie do -3 st. C.

Alerty pojawią się między godziną 7.30 w niedzielę a 7.30 w poniedziałek.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Zimno w poniedziałek

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą ostrzegać przed przymrozkami również w poniedziałek. Alerty mogą pojawić się w województwach:

- zachodniopomorskim - gdzie lokalnie prognozuje się spadki temperatury do -1 st. C, a przy gruncie do -2 st. C;

- dolnośląskim - gdzie w Sudetach prognozuje się spadek temperatury do 1 st. C, a przy gruncie do -1 st. C;

- warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim - prognozuje się spadek temperatury do -1 st. C, a przy gruncie nawet do -3 st. C.

Alerty zostaną wydane między godziną 7.30 w poniedziałek a 7.30 we wtorek.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak wynika z definicji, prognozy zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.