Spadła temperatura, spadł też śnieg. Biało w Zakopanem - 23-12-2019 W ciągu ostatniej nocy na Podhalu zrobiło się biało. W Zakopanem leży około 15 centymetrów śniegu. Obowiązują tam też ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami. czytaj dalej

W poniedziałek na południowym wschodzie będzie intensywnie padać deszcz, a na Podhalu śnieg.

>>>ZOBACZ BIAŁE ZAKOPANE

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE DRUGIEGO STOPNIA

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Alarmy przed intensywnymi opadami śniegu zostały wydane w województwach:

- śląskim (w powiatach: cieszyńskim, bielskim i żywieckim);

- małopolskim (w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim i gorlickim).

Synoptycy prognozują tam opady śniegu do 25-35 centymetrów.

Ostrzeżenia stracą ważność o godzinie 6 we wtorek.

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

Pogoda na dziś: mglisty poranek, później deszcz - 23-12-2019 Poniedziałkowy poranek zapowiada się na ogół mglisto. Później w ciągu dnia wystąpią też opady deszczu lub mżawki. Termometry pokażą maksymalnie 7 stopni Celsjusza czytaj dalej

Prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. W czasie obowiązywania ostrzeżenia może spaść od 35 do 50, a miejscami do 70 litrów na metr kwadratowy.

Alarmy drugiego stopnia wydane zostały w woj. podkarpackim (poza powiatami: lubaczowskim, leżajskim, niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim i Tarnobrzeg) i małopolskim (w powiatach: dąbrowskim, tarnowskim, Tarnów, gorlickim, nowosądeckim i Nowy Sącz).

W woj. podkarpackim obowiązują do godz. 14 we wtorek, a w małopolskim do godz. 6 we wtorek.

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE PIERWSZEGO STOPNIA

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

Do Polski płynie chłodne powietrze - 23-12-2019 Polska jest pod wpływem rozległego układu niskiego ciśnienia rozciągającego się od Morza Norweskiego, poprzez Bałtyk, aż po Bałkany. czytaj dalej

Alarmy pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

- podkarpackim (poza powiatami, gdzie obowiązują alarmy drugiego stopnia);

- lubelskim (w wyjątkiem powiatów: Biała Podlaska, bialskiego, parczewskiego, włodawskiego, chełmskiego i Chełm);

- małopolskim (z wyjątkiem powiatów: miechowskiego, olkuskiego oraz tatrzańskiego oraz tych, gdzie obowiązuje drugi stopień ostrzeżeń);

- śląskim (w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała i cieszyńskim);

- mazowieckim (w powiatach: lipskim, zwoleńskim, kozienickim, garwolińskim, mińskim, siedleckim i Siedlce);

- świętokrzyskim (w powiatach: ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim, staszowskim, buskim i kazimierskim).

Alerty w województwach świętokrzyskim, małopolskim i śląskim wygasną we wtorek o godz. 6, a w woj. podkarpackim o godz. 14 we wtorek. Na terenie woj. lubelskiego i mazowieckiego ostrzeżenie wygaśnie o godzinie 18 we wtorek.

Według prognoz synoptyków IMGW, miejscami może spaść od 30 do 45 litrów wody na metr kwadratowy.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNE DRUGIEGO STOPNIA

Pomarańczowe alerty hydrologiczne zostały wydane w województwach małopolskim (w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy) i podkarpackim (w zlewniach: Wisłoki, Sanu, Wisłoka i mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły).

W ciągu dnia, w nocy oraz we wtorek w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie, szczególnie w zlewniach zlokalizowanych na granicy województw: małopolskiego i podkarpackiego, na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych, stany wody mogą przekroczyć stan ostrzegawczy. Punktowo, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.

Alerty wejdą w życie o godzinie 15 w poniedziałek i będą ważne do godziny 15 we wtorek.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Według IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Według definicji IMGW ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.