Intensywne opady deszczu i śniegu. Prognoza zagrożeń IMGW

We wtorek synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu w województwie podkarpackim. Prognozowana wysokość opadów w okresie od wtorkowego wieczora do wieczora w środę wyniesie do 20-40 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 45 l/mkw.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Deszczowo i śnieżnie

W środę groźne zjawiska pogodowe także możliwe są w województwie podkarpackim. Prognozuje się tam wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Spaść może do 20-40 l/mkw, lokalnie 45 l/mkw.

Oprócz tego synoptycy IMGW prognozują wystąpienie opadów śniegu, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej do 15-25 centymetrów. W górach możliwy jest przyrost do 20-40 cm. W związku z tym zagrożeniem synoptycy mogą ogłosić alarmy drugiego stopnia.