Intensywne opady deszczu na północy Polski. Ostrzeżenia IMGW

"Nic nie było widać, każdy zaczął uciekać". Burza przerwała imprezę - 07-07-2019 Nad Ostrowem niedaleko Przemyśla przeszła gwałtowna burza, która przerwała lokalną imprezę. - Scena się zawaliła, zostały połamane parasole i namioty - opisuje pan Robert, który przesłał nagranie na Kontakt 24. Dwie osoby zostały ranne. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące

Obwiązują one w województwie pomorskim, we wszystkich powiatach poza wejherowskim i puckim.

Prognozowane są tam przelotne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów za okres obowiązywania ostrzeżeń może wynieść miejscami do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie niewykluczone są burze.

Alarmy obowiązują do godziny 19.30 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne

Prognoza pogody na 16 dni: ochłodzenie zostanie na dłużej - 07-07-2019 Z północy Europy płynie do Polski kolejna fala zimnego powietrza. czytaj dalej

Zagrożenia hydrologiczneobowiązują w województwie

Na Zalewie Szczecińskim przewiduje się zmiany poziomów wody, które czasem mogą wzrosnąć powyżej stanów ostrzegawczych. Za sytuację odpowiedzialne jest wysokie napełnienie Bałtyku, wynoszące 536 cm, a także przewidywana sytuacja pogodowa.

Zagrożenia hydrologiczne pierwszego stopnia obowiązują w województwie pomorskim.

Prognozuje się tam wzrosty stanu wody spowodowane utrzymującymi się opadami deszczu. Na rzekach Przymorza oraz na rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej stan wody może gwałtownie wzrosnąć do strefy stanów wysokich. Miejscami może przekroczyć stany ostrzegawcze. Na obszarach silniej zurbanizowanych może dojść do podtopień.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na wtorek

We wtorek mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach:

- kujawsko-pomorskim;

- pomorskim;

- warmińsko-mazurskim;

Dodatkowo w województwie podlaskim mogą wystąpić burze z gradem.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Grad połamał leżaki i zerwał dachówki - 08-07-2019 Pogoda we Francji z pewnością nie jest monotonna. Po rekordowych upałach niektóre regiony nawiedzają silne gradobicia. czytaj dalej

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia?

Według definicji IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zgodnie z definicją IMGW informują o tym, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.

Czy są ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Informują o tym, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody".

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak wynika z definicji prognozy zagrożeń, jest to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.