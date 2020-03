Pierwsza taka zima na Litwie w historii pomiarów - 03-03-2020 Najwyższa średnia temperatura od rozpoczęcia pomiarów, rekordowo ciepły styczeń i zaledwie kilka dni ze śniegiem. Tak wyglądała do tej pory mijająca zima na Litwie. Najcieplejszą i najbardziej bezśnieżną zimę od 242 lat podsumowuje krajowa instytucja hydrometeorologiczna. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu.

Obowiązują w województwie podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim, przemyskim, Przemyśl, jarosławskim, przeworskim i lubaczowskim.

Prognozowana wysokość opadów to 30-45 litrów wody na metr kwadratowy. Tyle deszczu może spaść w trakcie obowiązywania ostrzeżenia, czyli od godziny 20 we wtorek do godz. 22 w środę. Najsilniejsze opady prognozowane są w ciągu dnia w środę. Po południu opady deszczu stopniowo przechodzić będą w opady deszczu ze śniegiem, a lokalnie w opady mokrego śniegu.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.