Ostrzeżenia meteorologiczne

W ciągu następnej doby Polska pozostanie pod wpływem niżu Nayvi znad Morza Północnego. Na wschodzie kraju nadal pogodę kształtować będzie deszczowy front atmosferyczny. Pozostaniemy w zimnym powietrzu pochodzenia arktycznego, tylko na wschodzie pojawi się cieplejsze polarno-morskie. Przeważać będzie termiczne odczucie chłodu.

Na południu Polski aura może być groźna. Prognozowane jest wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Miejscami spadnie od 30 do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia w województwach:

- śląskim, w powiatach cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim;

- małopolskim, w powiatach oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, nowotarskim i tatrzańskim;

- podkarpackim, w powiecie jasielskim.

Alerty wejdą w życie o godzinie 23 w poniedziałek i będą obowiązywać do godziny 3 w środę.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. Dotyczą województw:

- małopolskiego, gdzie w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zwłaszcza w południowej części województwa). Na Białce w Trybszu spodziewany jest wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością przekroczenia stanu alarmowego;

- śląskiego, w którym z powodu intensywnych opadów deszczu w zlewniach: Małej Wisły, Brynicy, Przemszy oraz Soły spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 3 we wtorek do godziny 9 w środę.

Aktualne ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń meteorologicznych

WTOREK

Alerty przed intensywnymi opadami deszczu mogą obowiązywać również we wtorek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać alarmy dla województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Ostrzeżenia mogą pojawić się między godziną 7.30 we wtorek a 7.30 w środę.

Prognoza zagrożeń na wtorek

ŚRODA

Także w środę intensywne opady deszczu będą dawać się we znaki na południu kraju. Prognozuje się wystąpienie opadów o natężeniu umiarkowanym, lokalnie silnym. Nie powinny być większe niż do 20-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie 40 litrów na metr kwadratowy. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą ostrzeżenia w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Alerty mogą wejść w życie od godziny 7.30 w środę do 7.30 w czwartek.

Prognoza zagrożeń na środę

CZWARTEK

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą ostrzegać przed intensywnym deszczem również w czwartek. Alerty mogą zostać wydane w województwie dolnośląskim, gdzie prognozuje się wystąpienie opadów deszczu miejscami o natężeniu umiarkowanym, rzędu od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy. Alarmy mogą pojawić się między godziną 7.30 w czwartek a 7.30 w piątek.

Prognoza zagrożeń na czwartek

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Według definicji IMGW stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.