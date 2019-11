Prognoza pogody na dziś: deszczowo i wietrznie, do 14 stopni - 05-11-2019 Na północy i w południowych regionach kraju prognozowane są opady deszczu. Powieje silny wiatr, w górach do 100 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali żółte ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu.

Alarm dotyczy województwa podkarpackiego, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, leskim, przemyskim, Przemyśl i bieszczadzkim.

Ostrzeżenie obowiązują od godziny 17 we wtorek do godz. 12 w środę. Prognozowane są opady deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu. W czasie obowiązywania alarmów może spaść od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy.

Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że w późniejszych godzinach mogą również zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami dla województw małopolskiego i śląskiego.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia według definicji IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.