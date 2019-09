Intensywne opady deszczu z burzami. Alarmy IMGW w części kraju

"Nie ma miesiąca w roku, w którym nie byłoby burz". Jak się przed nimi chronić? - 14-08-2019 W burzowe dni warto pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa, zwłaszcza kiedy wychodzimy na zewnątrz. Eksperci zalecają, by nie chować się pod drzewami i na bieżąco śledzić prognozy oraz ostrzeżenia służb meteorologicznych. czytaj dalej

Poniedziałek w wielu regionach był burzowy. Groźnie było w Wielkopolsce i na Ziemi Łódzkiej.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami, które obowiązują w województwach:

- zachodniopomorskim - gdzie będą ważne do godziny 12 we wtorek;

- wielkopolskim (z wyłączeniem powiatów: międzychodzkiego, nowotomyskiego, grodzkiego, wolsztyńskiego, leszczyńskiego, Leszno, kościańskiego, gostyńskiego, rawickiego, rawickiego i krotoszyńskiego) - gdzie będą ważne do północy w nocy z poniedziałku na wtorek;

- mazowieckim (w powiatach: żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płocku, gostynińskim, sochaczewskim, żyrardowskim, grodziskim, grójeckim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim i Radom) - wygasną w poniedziałek o godzinie 23;

- kujawsko-pomorskim - gdzie stracą ważność o godzinie 3 we wtorek;

- łódzkim - wygasną do północy z poniedziałku na wtorek.

Prognozuje się tam opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Ich wysokość sięgnie miejscami od 30 do 45 litrów deszczu na metr kwadratowy. W trakcie opadów deszczu zagrzmi i powieje z prędkością do 65-70 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia hydrologiczne

W związku z występującymi opadami deszczu (w tym opadami burzowymi) w woj. śląskim - gdzie wydano ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia - spodziewane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) w strefie stanów średnich oraz do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu, na mniejszych ciekach, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.

Alert wygaśnie o godzinie 3 w nocy z poniedziałku na wtorek.

Ostrzeżenia hydrologiczne

Może porywiście wiać

Synoptycy nie wykluczają we wtorek porywów silnego wiatru w woj. pomorskim i zachodniopomorskim. Na wybrzeżu w godzinach popołudniowych i wieczornych powieje silny, południowo-zachodni wiatr o średniej prędkości osiągającej od 30 km/h do 45 km/h. W porywach może rozpędzać się do 75 km/h.

Prognoza zagrożeń na wtorek

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia - oznaczone kolorem żółtym - przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak mówi definicja IMGW, prognoza zagrożeń - zwana też prognozą niebezpiecznych zjawisk - to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.