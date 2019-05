Intensywne opady deszczu z burzami i grad. IMGW ostrzega

Wyjątkowo zimny maj. W prognozach "silne wahania temperatury i niestabilność atmosfery" - 16-05-2019 - Dałoby się odkręcić kurek z ciepłym powietrzem? - takie pytania zadają meteorologom Polacy zniechęceni zimnem. Jest nieprzyjemnie, ale taki czasem bywa polski maj. Kora śpiewała kiedyś "dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi (…) zimny kraj, zimny maj…" - pisze dla nas synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Polska jest po wpływem niżu Zacharias z centrum nad Ziemią Łódzką i związanych z tym niżem frontów atmosferycznych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące intensywnych opadów deszczu z burzami, które obowiązują w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim (w powiatach pilskim i złotowskim). Miejscami burzom towarzyszyć mogą opady rzędu 20-30 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 17.00.

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed burzami z gradem w województwach lubelskim i mazowieckim (z wyjątkiem powiatów: gostynińskiego, sochaczewskiego, grodziskiego, żyrardowskiego, grójeckiego, białobrzeskiego, lipskiego, zwoleńskiego, kozienickiego, przysuskiego, radomskiego, Radom i szydłowieckiego). Lokalnie prognozuje się tam opady rzędu 20-40 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 23.30 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne na czwartek (IMGW)

Prognoza zagrożeń meteorologicznych IMGW na piątek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać w piątek alarmy przed burzami z gradem dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Lokalnie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenia mogą pojawić się między godziną 7.30 w piątek a 7.30 w sobotę.

Prognoza zagrożeń na piątek (IMGW)

Prognoza zagrożeń meteorologicznych IMGW na sobotę

Synoptycy IMGW mogą ostrzegać również w sobotę przed burzami z gradem województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie. Mogą pojawić się burze z opadami deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu.

Alerty mogą wejść w życie między godziną 7.30 w sobotę a 7.30 w niedzielę.

Prognoza zagrożeń na sobotę (IMGW)

Prognoza zagrożeń meteorologicznych IMGW na niedzielę

Również w niedzielę możemy spodziewać się burz z gradem w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim i wielkopolskim. W tych regionach prognozowane są burze z deszczem do 30 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwe są opady gradu.

Alarmy mogą pojawić się między godziną 7.30 w niedzielę a 7.30 w poniedziałek.

Prognoza zagrożeń na niedzielę (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia