Intensywne opady, grzmoty. Są ostrzeżenia IMGW

Pogoda na dziś: burze - nawet gradowe - 17-07-2020 Piątek upłynie nam pod znakiem przelotnego deszczu i burz. Kiedy zagrzmi, może powiać z prędkością do 90 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie do 25 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami w województwach:

- śląskim, gdzie będą ważne od godziny 10 w piątek do 8 w sobotę;

- małopolskim, świętokrzyskim, gdzie będą ważne od godz. 9 w piątek do godz. 7 w sobotę;

- podkarpackim, gdzie stracą ważność o godz. 7 w sobotę.

Prognozuje się wystąpienie burz i opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Na Podkarpaciu, przewidywana wysokość opadów wyniesie miejscami od 35 do 45 litrów wody na metr kwadratowy, a poza tym od 25 do 35 l/mkw. W trakcie burz mogą wystąpić porywy wiatru o prędkości do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza zagrożeń na sobotę

W sobotę burze mogą pojawić się w woj. podlaskim. Należy spodziewać się ich również w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim, jednak w tych miejscach lokalnie może wystąpić też grad.

Suma opadów ma sięgnąć do 10-30 l/mkw., a prędkość porywów wiatru - do 70 km/h.

Prognoza zagrożeń na sobotę (IMGW)

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Pod koniec tygodnia groźnie może zrobić się w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i lubelskim. Wystąpią tam burze z opadami gradu. Wyładowania dadzą się we znaki także mieszkańcom woj. podlaskiego i podkarpackiego.

Według prognoz opady deszczu wyniosą do 15-30 l/mkw., a porywy wiatru rozpędzą się do 70 km/h.

Prognoza zagrożeń na niedzielę (IMGW)

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.