Intensywne opady i burze z gradem. Ostrzeżenia IMGW

Prognoza pogody na jutro: zanikające opady, do 23 stopni - 02-09-2019 W nocy w niektórych regionach pojawią się opady deszczu. W górach może jeszcze zagrzmieć. Wtorek przyniesie nam małe i umiarkowane zachmurzenie, a termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu.

BURZE Z GRADEM

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w województwach:

- podlaskim;

- lubelskim, w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, parczewskim, włodawskim, łęczyńskim, chełmskim, Chełm, świdnickim, krasnostawskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim, tomaszowskim i hrubieszowskim;

- podkarpackim.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami o sumie od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

Alerty w woj. podlaskim i lubelskim wygasną o godzinie 22 w poniedziałek. W woj. podkarpackim stracą ważność o godz. 2 w nocy z poniedziałku na wtorek.

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali również alerty przed intensywnymi opadami deszczu. Obowiązują w województwie śląskim, w powiatach na południu województwa.

Prognozuje się tam wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, miejscami wynoszącymi od 20 do 35 l/mkw.

Alarmy stracą ważność o godzinie 6 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.