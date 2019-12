Intensywne opady śniegu i oblodzenia. IMGW alarmuje

Pogoda na dziś: deszcz ze śniegiem, śnieg i maksymalnie 4 stopnie - 27-12-2019 Piątkowa pogoda przyniesie sporo chmur i opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. W górach będzie go sporo, może spaść do 10 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie 4 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w części kraju przewiduje warunki pogodowe sprzyjające zamarzaniu mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem bądź mokrego śniegu.

Oprócz tego niebezpieczeństwo mają stanowić także intensywne opady śniegu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem

IMGW wydał alarmy pierwszego stopnia w województwie warmińsko-mazurskim, wszędzie, z wyłączeniem powiatów węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego, ełckiego, oleckiego i gołdapskiego.

Po występujących miejscami słabych opadach deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, temperatura gruntu miejscami spadnie poniżej 0 stopni Celsjusza lub jest bliska 0 st. C, co może powodować lokalne zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna powietrza sięgnie około 0-1 st. C, zaś temperatura minimalna gruntu około -1-0°C.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu

Alarmy wygasną o godzinie 11 w piątek.

W części kraju zagrożeniem będą również intensywne opady śniegu. Synoptycy IMGW prognozują, że w pokrywa śnieżna wzrośnie miejscami od 10 do 20 centymetrów. Alerty przed tym niebezpieczeństwem zostały wydane w województwach:

- podkarpackim, w powiatach bieszczadzkim, leskim i sanockim;

- małopolskim, w powiatach tatrzańskim, nowotarskim i suskim;

- śląskim, w powiatach żywieckim i cieszyńskim.

W woj. małopolskim i śląskim ostrzeżenia będą ważne do godz.9 w sobotę, zaś w regionie woj. podkarpackiego obowiązują od godz. 12 w piątek do godz. 12 w sobotę.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na piątek

Oblodzenia mogą objąć swoim zasięgiem także inne części kraju. W woj. pomorskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubelskim, dolnośląskim i opolskim synoptycy planują wydać alarmy przed oblodzeniami.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Według IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.