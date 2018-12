"To już nie zapowiedź, ale prawdziwa zima" - 11-12-2018 Śnieg spadł na terenie południowej Polski, w niektórych regionach dalej prószy. Zdjęcia z ośnieżonych miejscowości przesyłacie na Kontakt 24. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Na południu Polski mogą wystąpić intensywne opady śniegu, a w wielu regionach możliwe są oblodzenia. Z tego powodu synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia i orientacyjną prognozę zagrożeń.

OBLODZENIA

Na terenie województwa zachodniopomorskiego IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna będzie się wahać od -2 stopni Celsjusza do 1 st. C. Przy gruncie od -3 st. C do 0 st. C. Alert obowiązuje od godziny 22 we wtorek do godziny 9 rano w środę.

W województwie wielkopolskim (powiaty: słupecki, koniński, Konin, kolski, turecki, kaliski, pleszewski, Kalisz, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński) i dolnośląskim (z wyłączeniem powiatów: górowskiego, wołowskiego, lubińskiego, głogowskiego, polkowickiego, legnickiego, Legnicy, bolesławieckiego i zgorzeleckiego) alerty obowiązują od północy do godziny 9 w środę. Tam prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna będzie się wahać od -1 st. C do 0 st. C, a przy gruncie od -4 st. C do -1 st. C.

Między godziną 22 we wtorek a 9 w środę ostrzeżenia wejdą w życie na terenie województw:

- łódzkiego;

- opolskiego;

- śląskiego;

- świętokrzyskiego (z wyłączeniem powiatów: koneckiego, skarżyskiego i starachowickiego);

- małopolskiego (poza powiatami: suskim, nowotarskim, tatrzańskim);

- podkarpackiego (w powiatach: mieleckim, dębickim, Tarnobrzegu).

Tam również deszcz, deszcz ze śniegiem i mokry śnieg mogą zamarzać. Drogi i chodniki mogą być śliskie. Termometry pokażą minimalnie od -3 st. C do 0 st. C, a przy gruncie od -4 st. C do -2 st. C.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Synoptycy prognozują wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 20 centymetrów. Ostrzeżenia obowiązują w województwach:

- dolnośląskim w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzychu, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jeleniej Górze, lwóweckim, lubańskim;

- śląskim w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsku-Białej.

Alerty ważne będą w woj. dolnośląskim do godziny 7 w środę, natomiast w woj. śląskim do godz. 10 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

W środę może być ślisko

Spadek temperatury powietrza poniżej zera stopnia, który spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników może być zagrożeniem również w środę.

IMGW przewiduje, że przed tym niebezpieczeństwem będzie ostrzegał województwa:

- zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, dolnośląskie, opolskie - gdzie temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C do 0 st. C, przy gruncie od -4 st. C do -2 st. C;

- śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie - gdzie w nocy temperatura minimalna od -4 st. C do -1 st. C, przy gruncie od -5 st. C do -2 st. C.

Ostrzeżenia spodziewane są między godziną 7.30 w środę a 7.30 w czwartek.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

Śliskie drogi i chodniki w czwartek

Również na czwartek prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera stopni Celsjusza. Przyczyni się to do zamarzania mokrych nawierzchni dróg i chodników.

IMGW przewiduje, że przed tym niebezpieczeństwem będzie ostrzegał województwa:

- zachodniopomorskie, lubelskie - tam temperatura minimalna osiągnie wartość od -3 st. C do 0 st. C, a przy gruncie od -4 st. C do -2 st. C.;

- podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie - gdzie termometry pokażą minimalnie od -5 st. C do -3 st. C, a przy gruncie od -6 st. C do -4 st. C.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

Zagrożenie lawinowe

W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. TOPR informuje, że "pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach, w bardzo stromym lub ekstremalnym terenie. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin.

Na ogół występują dogodne warunki dla wędrówek. Szczególną ostrożność należy zachować na stokach ekstremalnych i bardzo stromych.

Kluczowym problemem lawinowym są niestabilne depozyty śniegu naniesionego przez wiatr w trakcie opadów lub nawianego z istniejącej pokrywy" - czytamy w komunikacie lawinowym. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20.

