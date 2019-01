Intensywne opady śniegu, oblodzenia. Alerty w 11 województwach

Prognoza pogody na dziś: pochmurno i wietrznie. Miejscami sypnie śniegiem - 05-01-2019 W sobotę powieje porywisty wiatr, w górach może rozpędzić się do 80 kilometrów na godzinę. Na wschodzie i południu Polski spadnie śnieg. Termometry pokażą maksymalnie 6 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

W najbliższych dniach wciąż będzie przybywać śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed intensywnymi opadami śniegu. Synoptycy ostrzegają również przed oblodzeniami.

IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na południu kraju. Alerty obowiązują w województwach śląskim (w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim i w Bielsku-Białej) i małopolskim (w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz i gorlickim). Prognozuje się tam wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 30 do 40 centymetrów. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 21 w sobotę.

Mocno popada też w województwie podkarpackim - w powiatach jasielskim, krościeńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim i w Krośnie. Tam może spaść od 25 do 35 cm. Alert będzie obowiązywał do północy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Alerty pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem obowiązują w województwach:

- podkarpackim, z wyłączeniem powiatów podgórskich, gdzie opady śniegu okażą się umiarkowane i spowodują przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 20 cm. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 18 w sobotę;

- lubelskim, we wszystkich powiatach poza: puławskim, lubartowskim, ryckim, parczewskim, radzyńskim, łukowskim, bialskim i w Białej Podlaskiej, wystąpią opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, a pokrywa śnieżna może zwiększyć się od 10 do 15 cm. Alerty będą ważne do godz. 15 w sobotę.

OBLODZENIA

Ostrzeżenia przed oblodzeniami wydano w województwach:

- śląskim, gdzie we wszystkich powiatach z wyłączeniem cieszyńskiego, bielskiego, Bielsko-Biała i żywieckiego, gdzie prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna sięgnie od -4 st. C do -2 st. C, a temperatura minimalna gruntu od -5 st. C do -3 st. C. Ostrzeżenie będzie obowiązywać między godz. 17 w sobotę a godz. 7 w niedzielę;

- małopolskim, gdzie we wszystkich powiatach oprócz podgórskich prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -5 st. C do -3 st. C, temperatura minimalna gruntu od -6 st. C do -4 st. C. Alert będzie obowiązywać między godz. 19 w sobotę a godz. 7 w niedzielę;

- świętokrzyskim, gdzie nawierzchnia będzie zamarzać po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, przy temperaturze minimalnej wynoszącej od -7 st. C do -4 st. C oraz temperaturze minimalnej gruntu wahającej się między -8 st. C a -5 st. C;

- dolnośląskim, gdzie prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza do -2 st. C, a temperatura gruntu około -6 st. C do -3 st. C. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 17 w sobotę do godz. 1 w niedzielę. Alert będzie ważny od godz. 17 w sobotę do godz. 5 w niedzielę;

- opolskim, gdzie po opadach deszczu prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, a temperatura minimalna sięgnie od -2 st. C do 0 st. C, zaś gruntu od -3 st. C do -1 st. C. Ostrzeżenie będzie ważne od godz. 19 w sobotę do godz. 3 w niedzielę;

- łódzkim, gdzie nawierzchnia dróg i chodników będzie zamarzać przy temperaturze minimalnej powietrza wynoszącej około -4 st. C i temperaturze minimalnej gruntu oscylującej w okolicy -7 st. C. Alert ma obowiązywać między godz. 17 w sobotę do godz. 5 w niedzielę;

- lubelskim i mazowieckim, gdzie prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna będzie wahać się od -8 st. C do -4 st. C, a temperatura minimalna gruntu od -9 st. C do -5 st. C. Alert będzie ważny od godz. 16 w sobotę do godz. 3 w niedzielę;

- warmińsko-mazurskim i podlaskim, gdzie deszcz ze śniegiem lub mokry śnieg spowoduje oblodzenie nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -6 st. C do -5 st. C, a temperatura minimalna gruntu od -7 st. C do -6 st. C. Ostrzeżenie będzie ważne od godz. 16 w sobotę do godz. 2 w niedzielę. W zachodnich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego będzie nieco inaczej - temperatura minimalna osiągnie od -4 st. C do -2 st. C, a temperatura minimalna gruntu od -5 st. C do -3 st. C. Tam alerty obowiązują od godz. 17 w sobotę do godz. 3 w niedzielę.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne

Zimowe zagrożenia (RCB)

Co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia?

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Definicja IMGW podaje, że gdy obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

IMGW zaznacza, że gdy wydaje się ostrzeżenia drugiego stopnia, "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."