INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

W czwartek w przeważającej części kraju aura może stwarzać zagrożenie. W województwachprognozuje się spadek temperatury poniżej zera stopni Celsjusza, powodujący zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna powietrza sięgnie od -5 st. C do 2 st. C, zaś przy gruncie od około -7 st. C do 2 st. C.

IMGW może też wydać alerty przed intensywnymi opadami śniegu w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim. W partiach szczytowych Karpat prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym powodujących przyrost pokrywy śnieżnej do 10 centymetrów.

Ostrzeżenia pojawią się między godziną 7.30 w czwartek a 7.30 w piątek

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na czwartek

Mocniej powieje

W piątek w województwie świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim prognozuje się wystąpienie silnego, północno-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 do 40 kilometrów na godzinę.

Synoptycy IMGW planują też wydać ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Alerty mogą pojawić się między 7.30 w piątek a 7.30 w sobotę.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek

Orientacyjna prognoza zagrożeń

Według definicji IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna informacja o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.