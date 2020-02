Intensywne opady śniegu, oblodzenie i zawieje śnieżne. Prognoza zagrożeń IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują w czwartek wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w województwach:

- dolnośląskim, gdzie w nocy na obszarze Przedgórza Sudeckiego prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 centymetrów;

- śląskim, małopolskim, podkarpackim, gdzie w południowej części województw, w drugiej części nocy prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu okresami umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 3-8 cm, w górach o 5-10 cm.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

Prognoza zagrożeń na piątek

W piątek mogą pojawić się ostrzeżenia pierwszego stopnia przed:

- oblodzeniem w województwach opolskim i dolnośląskim, gdzie w nocy prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza powodujący miejscami zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C do -1 st. C, przy gruncie od -4 st. C do -3 st. C;

- intensywnymi opadami śniegu w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, gdzie w południowej części województw prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm, w górach od 10 do 15 cm;

- zawiejami, zamieciami śnieżnymi w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, gdzie w południowej części województw prognozuje się miejscami zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 20 do 30 kilometrów na godzinę, w porywach do 60 km/h, z północnego zachodu.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

Prognoza zagrożeń na sobotę

Synoptycy IMGW planują w sobotę wydać ostrzeżenia przed silny wiatrem w województwie dolnośląskim. Wieczorem i początkowo w nocy miejscami na obszarze Przedgórza Sudeckiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków południowych.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń według definicji IMGW to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.