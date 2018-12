We wschodnich województwach kraju prognozowane są intensywne opady śniegu. Miejscami może go spaść kilkanaście centymetrów. W niektórych regionach spodziewane są też oblodzenia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

W powiatach: węgorzewskim, gołdapskim, giżyckim, oleckim, piskim i ełckim prognozowane są opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. W okresie ważności ostrzeżenia może spaść od 8 do 12 centymetrów śniegu.

Alert będzie obowiązywał w niedzielę od godziny 8 rano do 22.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

IMGW przewiduje, że na terenie całego województwa wystąpią opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. W czasie obowiązywania alertu pokrywa śnieżna przyrośnie o 8-14 cm.

Ostrzeżenie będzie ważne w niedzielę od godziny 6 rano do północy.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Na obszarze niemal całego województwa - wyjąwszy powiaty zachodnie - spodziewane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. W powiatach:

- ostrołęckim, Ostrołęce, ostrowskim, sokołowskim, łosickim, siedleckim, Siedlcach, węgrowskim i mińskim miejscami spadnie od 8 do 14 cm śniegu. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do godziny 21 w niedzielę;

- makowskim, przasnyskim, ciechanowskim, pułtuskim, wyszkowskim, wołomińskim, legionowskim, nowodworskim, warszawskim zachodnim, Warszawie, pruszkowskim, grodziskim, piaseczyńskim i otwockim miejscami pokrywa śnieżna przyrośnie o 7-10 cm, w niektórych powiatach do 12 cm. Alert będzie obowiązywał do godz. 18 w niedzielę;

- grójeckim, garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radomiu, zwoleńskim i lipskim spadnie miejscami od 7 do 12 cm śniegu. Ostrzeżenie będzie ważne w niedzielę od północy do godziny 17.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Na terenie całego województwa prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. W powiatach: łukowskim, radzyńskim, bialskim, Białej Podlaskiej, włodawskim, parczewskim spadnie od 8 do 14 cm śniegu. Alerty będą ważne w niedzielę od godziny 3 w nocy do godziny 21.

W pozostałych powiatach pokrywa śnieżna przyrośnie o 7-12 cm. Ostrzeżenia będą obowiązywać w niedzielę od północy do godziny 17.

Może być ślisko

W woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim od godziny w sobotę 22 do 9 w niedzielę obowiązywać będą ostrzeżenia przed oblodzeniami. IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza do -1 st. C, a temperatura minimalna gruntu od -4 st. C do -2 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW, alert pierwszego stopnia oznacza, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."