Intensywny deszcz i silny wiatr. Prognoza zagrożeń IMGW

Tranzyt Merkurego. Oglądaj w tvnmeteo.pl - 11-11-2019 Trwa tranzyt Merkurego, czyli przejście pierwszej i najmniejszej planety Układu Słonecznego przed tarczą Słońca. Zjawisko jest widoczne częściowo w Polsce. Jego transmisję możecie oglądać w serwisie tvnmeteo.pl czytaj dalej

Według prognozy zagrożeń IMGW we wtorek i środę w województwachmoże intensywnie padać deszcz. Dodatkowo w województwie małopolskim przewidywane jest wystąpienie silnego wiatru.

Ostrzeżenia mogą obowiązywać od godzin południowych we wtorek do godzin wieczornych w środę.

W podanym okresie może spaść od 30 do 45 litrów wody na metr kwadratowy. W Małopolsce w regionach podgórskich i w górach prognozowany jest silny wiatr o prędkości od 30 do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 70 km/h.

Prognoza zagrożeń na wtorek i środę

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia według definicji IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.