Intensywny deszcz na południowym zachodzie. Może powrócić silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwie dolnośląskim na terenie powiatów jeleniogórskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, świdnickiego, dzierżoniowskiego, lubańskiego, lwóweckiego, ząbkowickiego i kłodzkiego. Tam prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów to od 15 litrów na metr kwadratowy do 30 l/mkw., a miejscami około 40 l/mkw. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku do godziny 6.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Powróci silny wiatr. Od poniedziałku od godz. 7.30 do wtorku do godz. 7.30 na terenie województwa dolnośląskiego w nocy mogą zostać wydane alerty drugiego stopnia na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Sudetów przed silnym wiatrem, wiejącym z południa i południowego wschodu, o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, a lokalnie na zachodzie województwa nawet do 100 km/h.

Z kolei w woj. lubuskim w nocy prognozuje się wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia przed porywistym wiatrem z południowego wschodu, o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, a w porywach rozpędzającego się do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na poniedziałek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na wtorek

Od wtorku od godz. 7.30 do środy do godz. 7.30 w woj. lubuskim spodziewane są silne porywy południowego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, a w porywach rozpędzającego się do 80 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na wtorek (IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne

Obowiązują także alerty hydrologiczne. W związku z prognozowanym silnym wiatrem z kierunku północno-wschodniego i wschodniego na Zalewie Wiślanym i Żuławach w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim, stany wody utrzymywać się będą powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 20.

W regionie woj. zachodniopomorskiego na Zalewie Szczecińskim i w ujściowym odcinku Odry, przewidywane są wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych, miejscami, na przykład w Trzebieży, możliwe są nieznaczne przekroczenia stanów alarmowych. Alert obowiązuje do poniedziałku do godziny 18.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest prognoza zagrożeń?

31-letni Polak zamarzł pod Rysami. Trudne warunki w górach - 28-10-2018 W górach panują trudne warunki atmosferyczne. Pod Rysami, na Przełęczy Waga po słowackiej stronie Tatr znaleziono zamarzniętego 31-letniego Polaka. Słowackim ratownikom udało się znieść ciało zmarłego na dół do Starego Smokowca. czytaj dalej

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Prognoza zagrożeń to prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

"Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych."