Intensywny deszcz, śnieg i silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia

Pogoda na jutro: niże znad Włoch i Skandynawii nad Polską. Będzie padać i wiać - 12-11-2019 Noc upłynie z deszczem prawie w całym kraju. W środę w górach może spaść kilkanaście centymetrów śniegu. Temperatura miejscami dojdzie do 16 stopni Celsjusza. Może powiać silniejszy wiatr, w rejonach górskich do 110 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydano dla województw:

- dolnośląskiego, w powiatach lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, złotoryjskim, jaworskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim, średzkim, wrocławskim, Wrocław, oławskim, strzelińskim, dzierżoniowskim, ząbkowskim i kłodzkim.

- opolskiego, w powiatach: brzeskim, nyskim i prudnickim.

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia są ważne do godziny 3.00 w środę.

Ponadto dla województwa dolnośląskiego wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu. Obowiązują w powiatach: lwóweckim, jeleniogórskim i Jelenia Góra. W regionach powyżej 600 m prognozowane są opady śniegu od 5 do 10 centymetrów. Ostrzeżenia są ważne od godz. 22 we wtorek do godz. 3.00 w środę.

Silny wiatr

Dla województwa małopolskiego w powiecie tatrzańskim wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Wiatr może wiać tam ze średnią prędkością od 35 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h. Wysoko w Tatrach wiatr przewiduje się prędkość do 150 km/h. Ostrzeżenie jest ważne do godz. 5.00 w środę.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewidywane są warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.