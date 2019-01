Intensywny śnieg, opady marznące. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: uważajcie!

Od niedzieli mocne ochłodzenie - 04-01-2019 W najbliższych dniach możemy spodziewać się pochmurnej aury. Pojawią się też opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Sobota zapowiada się ciepło, ale już w kolejnych dniach znajdą się regiony, w których w najcieplejszym momencie dnia będzie kilka stopni mrozu. czytaj dalej

Sytuacja w wielu regionach kraju jest trudna - przybywa śniegu, a miejscami temperatura bliska zeru stopni sprzyja powstawaniu marznących opadów deszczu. W kolejnych godzinach pogoda będzie nadal stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Niektóre z nich obowiązują do godzin popołudniowych w sobotę.

Zagrożeniem będą intensywne opady śniegu i opady marznące.

Przed groźną pogodą ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

📢Dzisiaj wieczorem oraz w nocy dla południa Polski, a także dla Lubelszczyzny i Mazowsza #IMGW przewiduje intensywne opady śniegu. Najbardziej ma padać w Tatrach i Beskidach. Z kolei w woj.: wielkopolskim i lubuskim mogą wystąpić #opady marznące. Uważajcie! #pogoda #zima pic.twitter.com/pWXl9Hqyl2 — RCB (@RCB_RP) 4 stycznia 2019

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na południu kraju. Alerty obowiązują w województwach śląskim (w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim) i małopolskim (w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz i gorlickim). Prognozuje się tam wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 30 do 40 centymetrów. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 21 w piątek do 21 w sobotę.

Mocno popada też w woj. podkarpackim - w powiatach jasielskim, krościeńskim, Krosno, sanockim, leskim i bieszczadzkim. Tam może spaść od 25 do 35 cm. Alert będzie ważny od godz. 6 w sobotę do północy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Alerty pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem obowiązują w województwach:

- opolskim, we wszystkich powiatach. Prognozuje się tam wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujących przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 centymetrów. Alerty ważne będą w piątek, w zależności od powiatu od godziny 13 lub 15 do godziny 22. Po upływie ważności ostrzeżenia śnieg stopniowo przejdzie w deszcz;

- dolnośląskim, obowiązują w powiatach: strzelińskim, oławskim, wrocławskim, średzkim, trzebnickim, oleśnickim, milickim i we Wrocławiu. Synoptycy IMGW ostrzegają przed opadami śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodującymi przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm. Alerty będą ważne od godziny w piątek od godziny 12 do 19.;

- śląskim (z wyłączeniem powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, Bielsko-Biała i żywieckiego), gdzie prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 18 cm. Ostrzeżenie będzie ważne od godz. 18 w piątek do godz. 12 w sobotę;

- małopolskim, we wszystkich powiatach oprócz podgórskich prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 cm. Alert będzie obowiązywał od północy w nocy z piątku na sobotę do północy w nocy z soboty na niedzielę;

- podkarpackim, z wyłączeniem powiatów podgórskich, gdzie opady śniegu okażą się umiarkowane i spowodują przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 20 cm. Ostrzeżenia będą ważne w sobotę od godz. 3 do godz. 18;

, gdzie we wszystkich powiatach prognozuje się opady o natężeniu umiarkowanym. Spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 15-20 cm. Alert będzie ważny od godz. 22 w piątek do godz. 15 w sobotę;

- mazowieckim i lubelskim, gdzie śnieg popada umiarkowanie, a pokrywa śnieżna może zwiększyć się o 10 do 15 cm. Alerty będą ważne od godz. 21 w piątek do godz. 9 w sobotę, a w południowych powiatach woj. lubelskiego od północy do godz. 15 w sobotę.

OPADY ŚNIEGU

Śnieg popada również na południu województwa dolnośląskiego. Na wysokości powyżej 500 metrów nad poziomem morza w powiatach: lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, złotoryjskim, jaworskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim, dzierżoniowskim, ząbkowickim i kłodzkim ma spaść od 10 do 20 centymetrów śniegu. Alert będzie obowiązywał do godziny 10 w sobotę.

OPADY MARZNĄCE

W województwie wielkopolskim prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki. Mogą powodować gołoledź. Alerty obejmują powiaty: gnieźnieński, słupecki, koniński, Konin, turecki, kolski, średzki, śremski, jarociński, pleszewski, kaliski, ostrzeszowski, ostrowski, krotoszyński oraz rawicki. Obowiązują do godziny 20.

Ostrzeżenie przed marznącymi opadami wydano również w woj. warmińsko-mazurskim. Wydano je w powiatach: szczycieńskim, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim, iławskim, ostródzkim, olsztyńskim, Olsztynie, mrągowskim, węgorzewskim, kętrzyńskim, bartoszyckim, lidzbarskim, braniewskim, elbląskiego i Elblągu. Alert będzie obowiązywać do godziny 21.30.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Zimowe zagrożenia (RCB)

Co oznacza ostrzeżenie drugiego stopnia?

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

IMGW zaznacza, że gdy wydaje się ostrzeżenia drugiego stopnia, "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."