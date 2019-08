"Jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie". Alarmy przed niebezpieczną pogodą

Burze przechodzą nad Polską. Miejscami są dość silne - 07-08-2019 W środę od rana nad Polską pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Sprawdź, gdzie jest burza i jaka jest aktualna sytuacja pogodowa w kraju. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Jak powiedział synoptyk tvnmeteo.pl Wojciech Raczyński, burze, które wystąpią w środę po południu, związane będą z ciepłym wycinkiem zwrotnikowej masy powietrza i obniżającym się w kierunku południowo-wschodnim frontem chłodnym. Na południu kraju miejscami temperatura sięgnie 30 stopni Celsjusza, a im wyższa temperatura powietrza, tym wyładowania są gwałtowniejsze. Szczególnie gwałtowne burze powstawać będą w wycinku ciepłym i na froncie, towarzyszyć im będą opady deszczu o sumie 20-40 litrów wody na metr kwadratowy i porywisty wiatr rzędu nawet ponad 90 kilometrów na godzinę.

BURZE Z GRADEM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem w województwach:

- małopolskim, gdzie ważne będą do godz. 19;

- podkarpackim, gdzie ważne będą do godz. 22;

- śląskim (w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, pszczyńskim, Jastrzębie-Zdrój, Żory, bieruńsko-lędzińskim, Tychy, Mysłowice, Jaworzno), gdzie ważne będą do godz. 19;

- świętokrzyskim (we wszystkich powiatach poza: włoszczowskim, koneckim, skarżyskim), gdzie ważne będą do godz. 19;

- lubelskim (we wszystkich powiatach poza: bialskim, Biała Podlaska,radzyńskim, łukowskim, ryckim), gdzie ostrzeżenia ważne będą od godz. 14 w środę do godz. 8 w czwartek;

- mazowieckim (w powiatach: lipskim, zwoleńskim, radomskim, Radom), gdzie ostrzeżenia ważne będą od godz. 14 w środę do godz. 8 w czwartek.

W województwach mazowieckim i lubelskim prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie od 30 do 40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h, w nocy lokalnie do 110 km/h. Miejscami może pojawić się grad. Najintensywniejsze zjawiska przewidywane są na godziny nocne.

W pozostałych województwach synoptycy przewidują burze z opadami deszczu o sumie od 30 do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami pojawi się grad.

INTENSYWNE OPADY DESZCZU Z BURZAMI

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opada deszczu wydano w województwach:

- warmińsko-mazurskim, gdzie ważne będą od godz. 22 w środę do godz. 13 w czwartek;

- pomorskim, gdzie ważne będą od godz. 18 w środę do godz. 8 w czwartek;

- kujawsko-pomorskim, gdzie ważne będą od godz. 18 w środę do godz. 8 w czwartek;

- podlaskim, (w powiatach: augustowskim, sejneńskim, suwalskim, Suwałki), gdzie ważne będą od północy do godz. 15 w czwartek.

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, o sumie od 25-30 do 40-50 l/mkw., lokalnie 60 l/mkw. W trakcie opadów deszczu możliwe burze z porywami wiatru do 80 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

BURZE Z GRADEM

IMGW wydał żółte alerty przed burzami z gradem w województwie zachodniopomorskim. Może spaść tam od 15 do 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 70 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Ostrzeżenia ważne będzie od godz. 16 w środę do północy.

INTENSYWNE OPADY DESZCZU Z BURZAMI

IMGW wydał żółte alerty przed intensywnymi opadami deszczu z burzami w województwach:

- dolnośląskim, gdzie prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym, o sumie od 15 od 30 l/mkw., lokalnie 40 l/mkw. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h. Po południu i wieczorem możliwy jest grad. Alert ważny będzie od godz. 14.30 w środę do północy;

- opolskim, gdzie prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym, o sumie od 15 od 30 l/mkw., lokalnie 40 l/mkw. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h. Po południu i wieczorem możliwy jest grad. Alert ważny będzie od godz. 16 w środę do godz. 3 w czwartek;

- mazowieckim, (we wszystkich powiatach poza: lipskim, zwoleńskim, radomskim, Radom), gdzie prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym, o sumie od 30 od 40 l/mkw. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 90 km/h. Alert ważny będzie od godz. 22 w środę do godz. 8 w czwartek;

- podlaskim, (we wszystkich powiatach poza: augustowskim, sejneńskim, suwalskim, Suwałki), gdzie prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, o sumie od 20 do 40 l/mkw., lokalnie 50 l/mkw. W trakcie opadów deszczu możliwe burze z porywami wiatru do 80 km/h. Alert ważny będzie od północy do godz. 13 w czwartek;

- lubelskim, (w powiatach: bialskim, Biała Podlaska,radzyńskim, łukowskim, ryckim), gdzie prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, o sumie od 30 do 40 l/mkw. W trakcie opadów deszczu możliwe burze z porywami wiatru do 90 km/h. Alert ważny będzie od północy do godz. 12 w czwartek.

- wielkopolskim, gdzie prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, o sumie od 20 do 40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. Największa intensywność zjawisk na południu i wschodzie województwa. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwy grad. Alert ważny będzie od godz. 16 w środę do północy;

- łódzkim, gdzie prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, o sumie od 20 do 40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwy grad. Alert ważny będzie od godz. 18 w środę do godz. 4 w czwartek.

RCB ostrzega przed burzami

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w czasie burzy należy unikać przebywania pod drzewami i na otwartej przestrzeni, a jeśli jest to możliwe, należy zostać w domu.

Jeżeli jednak podczas burzy jesteśmy poza domem, trzeba jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie. Należy też pozostać w samochodzie, jeżeli jesteśmy akurat w podróży.

RCB wyjaśnia, że samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna. Jeżeli na otwartej przestrzeni przebywamy w grupie, trzeba rozproszyć się na odległość kilkudziesięciu metrów. Chodzi o to, aby w razie uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy osobom porażonym. RCB przestrzega przy tym, że występujący podczas burz silny wiatr może uszkodzić linie energetyczne, dlatego należy się przygotować na przerwy w dostawie prądu. Ze względu na intensywne opady deszczu mogą wystąpić także lokalne podtopienia.

Bądź bezpieczny podczas burzy (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Według definicji IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.