Niebezpieczne burze z gradem. Alerty i prognoza zagrożeń IMGW - 01-08-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpiecznymi burzami. Lokalnie podczas wyładowań pojawią się również opady gradu. Obowiązują żółte alerty oraz prognoza zagrożeń. czytaj dalej

Niebo w chmurach

Piątek przyniesie zachmurzenie zmienne. Miejscami może przelotnie padać deszcz do pięciu litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu.

W sobotę możemy spodziewać się, że zachmurzenie będzie się zmieniać. W południowej części kraju przelotnie popada i zagrzmi. Ilość opadów w burzach wyniesie do 10-20 l/mkw., a wiatr może rozpędzić się do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Na niedzielę prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Miejscami przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z północnego zachodu powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Temperatura w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Wideo Potencjalny rozwój burz w kolejnych dniach (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Deszczowe dni

W poniedziałek na Pomorzu popada deszcz. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 19 st. C na Podlasiu do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje na ogół słabo, ze zmiennych kierunków.

Na wtorek zapowiadane jest zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek