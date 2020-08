Jaka będzie jesień w Europie? Przewidywania Amerykanów

Front przyniósł niszczycielskie burze. Teraz pogoda podzieli nas na "dwa światy" - 27-08-2020 Pogoda w środę na przeważającym obszarze Polski była bardzo groźna. Co przyniosą nam kolejne dni i czego możemy spodziewać się w końcówce sierpnia? Sytuację pogodową nad Europą opisywał i wyjaśniał we "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Burze tropikalne

Susza dotknęła wiele europejskich regionów podczas tegorocznego lata, ale zdaniem meteorologów z portalu AccuWeather na horyzoncie widać deszcz i ochłodzenie. Z przewidywań na tegoroczną jesień, opublikowanych przez amerykańskich meteorologów, wynika, że w wielu regionach utrzyma się ciepło, pojawią się też burze.

Wyjątkowo aktywny w tym roku sezon huraganowy na Atlantyku może wpłynąć na kształtowanie się pogody w Europie Zachodniej w postaci burz tropikalnych. Według meteorologa z AccuWeather Tylera Roysa, zjawiska te mogą oddziaływać na Europę w różnych formach - od lekkiego wiatru, po silne jego porywy, a także od niewielkich opadów deszczu, aż po ulewy i powodzie.

Alan Reppert, starszy meteorolog AccuWeather, dodał, że Hiszpania, Portugalia i Francja mogą "skorzystać" z tych ulewnych deszczy, ponieważ brak opadów latem spowodował, że niektóre regiony dotknięte zostały przez suszę.

Zdaniem amerykańskich meteorologów w pierwszej połowie sezonu jesiennego zagrożenie wichurami dotyczyć będzie północno-zachodniej i zachodniej części kontynentu. W drugiej połowie może odwrócić się schemat pogodowy, bowiem zmieni się trajektoria burz. Według meteorologów wzrośnie zagrożenie wichurami na południu Francji i Portugalii, podczas gdy zagrożenia w Niemczech i północnej Francji się zmniejszą. - Wichury będą nie tylko źródłem silnego wiatru, który prowadzi do uszkodzeń drzew i przerw w dostawie prądu, ale również powodzi - powiedział Tyler Roys.

Przewidywania amerykańskich meteorologów na jesień 2020 (tvnmeteo.pl za AccuWeather)

Utrzymujące się ciepło i susze

Przejście z lata do jesieni nie będzie zauważalne dla wielu Europejczyków, ponieważ wysoka temperatura powietrza utrzyma się przez cały wrzesień w zachodniej i środkowej części kontynentu, w tym także w Polsce.

W Hiszpanii i nie tylko połączenie upałów i suszy może sprawić, że w pierwszej połowie jesieni będzie wyjątkowo ciepło. - W niektórych miastach - Paryżu, Frankfurcie, Luksemburgu, Kolonii i Berlinie - temperatura może wzrosnąć do 32 stopni Celsjusza - powiedział Roys. - Ostatni raz w tych miejscach było tak ciepło w połowie września 2016 - dodał.

Zdaniem meteorologa Alana Repperta obszary takie jak Irlandia i Wielka Brytania mogą zaobserwować u siebie zarówno ponadprzeciętne temperatury, jak i ponadprzeciętne opady.

- Ciepło będzie walczyć z chłodniejszą pogodą nad większością Wysp Brytyjskich - powiedział Reppert. - Może to spowodować, że temperatura w niektórych regionach będzie nieco powyżej normy, a w części znacznie powyżej normy - mówił.

Deszcz, śnieg i chłód

Zdaniem amerykańskich meteorologów w połowie jesieni w środkowej i południowo-wschodniej Europie mogą nastać warunki zimowe.

- Zmiana warunków w połowie jesieni przyniesie Europie środkowej i południowo-wschodniej burzliwą i chłodniejszą pogodę - mówił Reppert. - Spowoduje to ponadprzeciętne opady śniegu w wyższych partiach Alp i w ośrodkach narciarskich - tłumaczył. Dodał, że w niektórych ośrodkach, zwłaszcza w Alpach Środkowych, może to spowodować wcześniejsze rozpoczęcie sezonu narciarskiego.

Zdaniem Tylera Roysa na Bałkanach i Ukrainie mogą wystąpić wczesne opady śniegu, które w konsekwencji doprowadzą do uszkodzenia roślin i drzew. Miejscami wzrośnie zagrożenie napływem bardzo zimnego powietrza. - To może prowadzić do nieco niższej niż normalnie temperatury powietrza w całych Niemczech, a zwłaszcza w Polsce, ale także w innych krajach bałtyckich, a nawet na północnej Ukrainie - dodał.

Wraz z nadejściem zimnego powietrza pojawi się zimowa aura. - Dzięki temu szanse na pojawienie się śniegu wzrosną w takich miejscach jak Polska, Białoruś i kraje bałtyckie, aż po północą Ukrainę. Nie spodziewamy się ponadprzeciętnych opadów śniegu, ale może być kilka dni z intensywnymi opadami lub lekkim śniegiem - powiedział Roys.