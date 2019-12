Jaka prognoza na święta? Synoptyk sprawdza, czy jest szansa na śnieg

"Chłodniej, cieplej, chłodniej, cieplej". Czeka nas temperaturowa sinusoida - 10-12-2019 W środku tygodnia temperatura spadnie, jednak ochłodzenie nie zostanie z nami długo. We "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski podkreślił, że zimy w najbliższym czasie spodziewać się nie powinniśmy. Czeka nas jednak temperaturowa sinusoida. czytaj dalej

Czy tak będzie na święta?

W środę rano mróz malowniczo oszronił krajobraz i ozdobił szyby okienne. W centrum kraju temperatura przy gruncie spadła do -11 stopni Celsjusza. Pejzaże jak z bajki!

Do Bożego Narodzenia zostało 14 dni. Spadnie śnieg? O tym toczyła się rozmowa przed godziną 5 rano na pewnym prowincjonalnym peronie w samym centrum Polski. Na moje pytanie - "dlaczego ten śnieg jest taki ważny?" ktoś odpowiedział "bo bym z wnuczką na sanki poszedł...".

Śnieg i mróz zaczynają być jednym ze świątecznych marzeń. Tydzień temu widać było w modelach meteorologicznych formujący się nad Atlantykiem wielki chłodny wir atmosferyczny, który miał możliwość ściągnięcia zimnych mas powietrza i śniegu na Święta. Co widać dziś? Modele wyliczają już dokładniejszą prognozę pogody na ten okres. Sprawdzamy!

Mroźny poranek (s_bawor/Kontakt 24)









Dzieje się nad Atlantykiem

Nad Europą rozwinęła się typowa dla naszego klimatu sytuacja jesienno-zimowa. Pogodą sterują Niż Islandzki i Wyż Azorski. To główne centra dowodzenia, których działania są przewidywalne. Ale zawsze znajdą się renegaci, jak Wyż Skandynawski czy Rosyjski i nic nie jest proste!

Powstające nad Atlantykiem potężne układy niżowe z centrami w rejonie Islandii funkcjonują teraz bardzo dobrze dzięki oceanowi, który zgromadził rezerwy ciepła, czyli energię potrzebną wirom. Te wyglądają na zdjęciach satelitarnych jak gigantyczne ślimaki z chmur. Niczym pompy pchają na zmianę masy powietrza raz ciepłe, raz zimne. Dominuje cyrkulacja strefowa - napływ powietrza z kierunków zachodnich, z krótkimi wrzutami zimna z północy, bądź ciepła z południa.

Na poniższej mapie widać niże z centrami w okolicach Islandii oraz potężny wyż nad Atlantykiem:

Sytuacja baryczna nad północno-wschodnim Atlantykiem (MetOffice)

Załamanie pogody na Islandii. Odwołane loty, zamknięte szkoły - 10-12-2019 Przez Islandię przechodzą i w ciągu nadchodzących godzin będą przechodzić śnieżyce z silnym wiatrem. Są miejsca, gdzie odczuwalne są pierwsze skutki. Zamknięto szkoły i urzędy, odwołano wszystkie loty, nie ma prądu. czytaj dalej

Od dłuższego czasu widać, że między 15 a 18 grudnia uformuje się kolejny taki potężny wir, którego centrum ulokuje się w niższych szerokościach geograficznych, nad Wielkiej Brytanią i Francją, pchając chłód nawet do Hiszpanii, a do nas zaciągając łagodne masy z południa.

Możliwe, że uda mu się odsunąć od Europy ciepły Wyż Azorski, zalegający na południe od wirów niżowych. Jeśli niż utrzyma się i dostanie sporą dawkę chłodu z północy, to zgodnie z regułami cyrkulacji, powędruje na wschód. Wraz z nim przemieści się w nasze rejony kontynentu zatoka chłodu. I białe święta gotowe!

Scenariusz na Wigilię

Ale tak łatwo może nie być! Otóż w świetle najnowszych prognoz numerycznych wir niżowy ma rozerwać obszar wyżowej łagodnej pogody na dwa kawały. Jeden z nich przemieści się nad Europę Środkową, co oznacza słoneczną aurę i duże ocieplenie przed świętami. Temperatura może wzrosnąć na południu Polski do nawet 10 stopni Celsjusza, w centrum do 8 stopni, na północy do 7 stopni.

Później jednak pogoda w takim wyżu ulokowanym zimą nad centrum kontynentu szybko się psuje przez osiadające w układzie powietrze duszące wilgoć i zanieczyszczenia przy ziemi. Tworzy się nisko zalegająca czapa z chmur zasłaniająca Słońce. Temperatura wówczas wrastać może w dzień do kilku stopni powyżej zera stopni, nocą spadać poniżej tej wartości. Taki jest dziś scenariusz na Wigilię.

Na mapach widać napływ dużego ciepła w okolicach 20 grudnia - poziom około 1,5 km nad ziemią (dane z modelu GFS, wetter3.de)

Na wschodzie Europy rozleje się chłód (ClimateReanalyzer.org)

Wyż ma rozciągnąć się od Ukrainy po Skandynawię, dając impuls do powstania zimnego wyżu na północy i utworzenia blokady dla wirów znad Atlantyku. Wtedy jest szansa na rozpoczęcie się prawdziwego epizodu zimowego. Tym bardziej, że na południe od wyżu skandynawskiego ściągającego chłód z północnego wschodu lokują się nad Morzem Śródziemnym niże podrzucające do nas wilgoć. Sytuacja wymarzona dla wielbicieli opadów śniegu!

Polska przed świętami będzie pod wpływem wyżu (ClimateReanalyzer.org)

"Sytuacja jest dynamiczna"

Trwa właśnie walka między ciepłem i chłodem. Niże Atlantyckie mają ogromne zaplecze energii w oceanie, w nich ratunek przed "zgniłymi" wyżami. Szala zwycięstwa przechyla się dziś na stronę wyżowej, pochmurnej i "nijakiej" pogody na Boże Narodzenie. W prognozach widać jednak szansę na śnieg - ale dopiero po świętach!

Cytując klasyka i legendę radiowej prognozy pogody pana Andrzeja Zalewskiego "sytuacja jest dynamiczna!". Będziemy sprawdzać!