Jakie będzie lato w Europie? Przewidywania amerykańskich meteorologów

Gorące dni

Z przewidywań na tegoroczne lato, opublikowanych przez meteorologów amerykańskiego portalu AccuWeather, wynika, że w wielu regionach Europy pojawią się fale upałów. Na znacznym obszarze kontynentu przez kilka miesięcy spadnie mało deszczu. Tak długi okres suchej pogody może spowodować susze, które przyniosą straty w rolnictwie.

Największym wydarzeniem tego lata - zgodnie z zapowiedziami AccuWeather - może być długotrwała fala upałów, która swym zasięgiem obejmie regiony od Portugalii i Hiszpanii po Polskę i Węgry. Ciepło ma zacząć robić się w czerwcu na Półwyspie Iberyjskim, a w kolejnych miesiącach upały rozciągną się na północ i wschód. W tym roku upały mogą być bardziej uporczywe niż rok temu.

Na obszarze od północnej Francji, Belgii i Holandii do Polski, Słowacji i Węgier temperatura może przekroczyć wartość nawet 38 stopni Celsjusza. Zdaniem Tylera Roysa, meteorologa AcuuWeather, w części południowej i wschodniej Francji od lipca po wczesny sierpień będzie jeszcze goręcej - tam temperatura maksymalna może wynieść nawet 40 st. C. Najgoręcej będzie jednak w Portugalii i Hiszpanii - tam meteorolodzy przewidują kilkudniowe upały z temperaturą rzędu 43 st. C.

I gorące noce

Ciepłe mają być też noce, a to nie pozwoli na ochłodę przed nadejściem kolejnego upalnego dnia. Takie fale upałów będą zagrożeniem dla życia i zdrowia. Najbardziej narażone na taką pogodę będą dzieci i osoby starsze. Wysoka temperatura będzie przyczyniać się także do pogorszenia jakości powietrza, szczególnie w miastach.

Nieznośne upały i brak deszczu zwiększą ryzyko pożarów w większości zachodniej i centralnej części Europy. Podatne na to będą obszary od północnej Portugalii po północną Hiszpanię i tereny od Alp, przez Niemcy, aż do Czech.

Jako pierwsi na falę upałów narażeni będą w czerwcu mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego. Spadnie tam też bardzo mało deszczu. To przyczyni się do powstania suszy. Zagrożenie to rozprzestrzeni się na północny wschód - przez Francję i Alpy, Niemcy i resztę Europy Środkowej w okresie od lipca do sierpnia. Istnieje też ryzyko, że taka pogoda może potrwać do jesieni.

- Susza będzie rosnącym problemem na tym terenie od późnego lata po jesień. Będzie mieć negatywny wpływ na rolnictwo oraz zapasy wody - powiedział Roys.

Przewidywania amerykańskich meteorologów na lato 2019 (tvnmeteo.pl za AccuWeather)

Półwysep Bałkański

Mieszkańcy Półwyspu Bałkańskiego - zgodnie z przewidywaniami amerykańskich meteorologów - muszą być przygotowani na przejście groźnych burz. W tym regionie także istnieje ryzyko wystąpienia upałów, ale nie będą one tak długotrwałe. Gwałtownej aury można się spodziewać między innymi w Grecji, Serbii, Rumunii i Bułgarii.

- Te burze przyniosą wyładowania atmosferyczne, ulewy, niszczycielski wiatr oraz grad. Mogą też pojawić się trąby powietrzne - tłumaczył Roys.

Burze od czasu do czasu mogą przesuwać się na zachód i przynosić niestabilną pogodę do Włoch.

Wielka Brytania, Irlandia

Sucha pogoda zdominuje tego lata większość Irlandii, południowej części Wielkiej Brytanii, Holandię oraz północną Francję. Temperatura w tych regionach utrzyma się na podobnym poziomie lub wzrośnie lekko powyżej średniej temperatury miesięcznej. Niewykluczone są jednak kilkudniowe fale upałów, po których przyjdzie chwila oddechu. Temperatura może osiągnąć do 32 st. C.

Tak sucha pogoda oraz długotrwałe nasłonecznienie doprowadzi do ryzyka wystąpienia suszy. Pod koniec lata może wzrosnąć też ryzyko pożarów.

Skandynawia

Grad i ulewy w Rumunii. Później przyszła powódź - 17-05-2019 Noc ze środy na czwartek dla mieszkańców Bystrzycy i okręgu Marusza w Rumunii nie była łatwa. Musieli ewakuować się przed powodzią, która przyszła po ulewach. Patrzyli bezradnie, jak woda zalewa ich domy. czytaj dalej

Europa Wschodnia

Po gorącym ubiegłorocznym lecie, zgodnie z przewidywaniami amerykańskich meteorologów, tym razem mieszkańcy Skandynawii nie powinni obawiać się upałów. Przez cały okres letni ma być ciepło, ale nie upalnie. To zmniejszy też ryzyko wystąpienia pożarów.

Według meteorologów portalu AccuWeather, mieszkańcy Europy Wschodniej unikną w tym roku większości ekstremalnych zjawisk pogodowych, które ogarną kontynent.

Zdaniem Roysa, przez pewien krótki okres lata temperatura może sięgnąć jednak 38 st. C. Od Ukrainy po Estonię przewidywane są opady nieco poniżej normy. Na obszarze od południowej Litwy po zachodnią Ukrainę mogą wystąpić upały, a na południu Białorusi, Ukrainy oraz Mołdawii mogą sporadycznie pojawiać się silne burze.