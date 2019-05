Jakie lato czeka Europę? Pogodowe przewidywania amerykańskich synoptyków

Belgia przysypana śniegiem. "Rzadkie zjawisko, ale nie wyjątkowe" - 05-05-2019 Do Belgii w ostatnich dniach napłynęła fala arktycznego powietrza. Miejscami spadł śnieg i zrobiło się biało. czytaj dalej

Pierwsze dni maja przyniosły do niektórych regionów Europy chłodną i wręcz zimową aurę. Śnieg spadł nie tylko w Polsce. Biało zrobiło się również w Belgii, Słowenii, Francji i Niemczech.

>>> CZYTAJ WIĘCEJ O POGODZIE W EUROPIE

Nieuchronnie zbliża się jednak lato, a eksperci z The Weather Company w raporcie, o którym pisze w poniedziałek agencja Reutera, przewidują na ten czas ponadprzeciętnie wysoką temperaturę dla znacznej części Europy. Spodziewają się także, że w czerwcu i lipcu opady deszczu mogą w wielu miejscach przekroczyć średnie wartości.

"Rozprzestrzeni się" ciepło

Amerykańscy synoptycy przyznają, że między poszczególnymi nieprzetworzonymi modelami klimatycznymi "istnieją znaczne rozbieżności" co do spodziewanej pogody w miesiącach letnich. "Jednak skorygowane wersje wskazują na to, że tego lata ciepło się rozprzestrzeni, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej" - napisano w raporcie.

Przewidywania pogodowe na kolejne miesiące skupiają się na kilku regionach Europy.

Są to:

Wyspy Brytyjskie i południowa Skandynawia;

Niemcy;

Europa Południowo-Wschodnia;

Półwysep Iberyjski, Francja i Alpy.

"Zimowy" początek maja w Europie. Sypnęło śniegiem od Francji po Słowenię - 05-05-2019 Fala arktycznego powietrza przyniosła w ostatnich dniach do Europy niską temperaturę i opady śniegu. W niektórych krajach majówka przypominała ferie zimowe. czytaj dalej

Maj

Według amerykańskich przewidywań maj będzie cieplejszy i bardziej suchy niż zazwyczaj na Wyspach Brytyjskich i w południowej części Skandynawii, w Niemczech oraz na Półwyspie Iberyjskim, we Francji i w Alpach.

Jedynie dla południowo-wschodniej Europy zapowiadana jest wyższa od przeciętnej suma opadów i niższe wartości temperatury.

Czerwiec

Miesiąc, w którym rozpoczyna się lato, dla większości kontynentu zapowiada się jako cieplejszy niż w ostatnich latach, choć są też regiony, w których temperatura ma być niższa od przeciętnej.

Tak będzie na Wyspach Brytyjskich i w południowej Skandynawii, gdzie ma być chłodniej niż normalnie. Jeśli chodzi o opady, to na wschodzie regionu spodziewana jest wyższa od przeciętnej ich suma, a na zachodzie - niższa.

W Niemczech deszczu ma być więcej niż zazwyczaj. Południe będzie cieplejsze, a północ chłodniejsza niż zazwyczaj.

Świeża porcja śniegu w Zakopanem. Zagrożenie lawinowe w Tatrach i Beskidach - 06-05-2019 W nocy w Zakopanem spadł świeży śnieg. Kierowcy w poniedziałek musieli rozpocząć dzień od skrobania samochodowych szyb. W Tatrach i Beskidach występuje zagrożenie lawinowe pierwszego stopnia. czytaj dalej

Pogoda w Europie Południowo-Wschodniej w czerwcu ma być cieplejsza i bardziej wilgotna niż przeciętnie.

Półwysep Iberyjski, Francję i Alpy czeka pogoda także cieplejsza od przeciętnej dla tego okresu, ale bardziej sucha.

Lipiec

Również lipiec będzie niemal wszędzie w Europie cieplejszy od przeciętnego z ostatnich lat.

W Wielkiej Brytanii ma być chłodniej niż zazwyczaj, w południowej Skandynawii - cieplej. W obu tych regionach ma spaść więcej deszczu niż zazwyczaj.

Niemcy mogą się spodziewać pogody cieplejszej i bardziej wilgotnej niż normalnie.

W Europie Południowo-Wschodniej także ma być cieplej, ale z mniejszą ilością opadów.

Dla Półwyspu Iberyjskiego, Francji i Alp przewidywane jest więcej niż normalnie deszczu. We wschodnich częściach tego regionu ma być cieplej, a w zachodnich - chłodniej niż przeciętnie.

The Weather Company z siedzibą w Atlancie specjalizuje się w prognozach pogody między innymi dla branży energetycznej.