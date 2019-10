Jedni będą mieli lato, inni złotą polską jesień. Groźnych zjawisk jednak też nie zabraknie

"Jedna pomyłka może mieć tragiczny finał". Apel o rozwagę na grzybobraniu - 09-10-2019 Zbierajcie tylko te grzyby, które znacie - apeluje Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Przypomina, jak zbierać grzyby, które gatunki łatwo ze sobą pomylić oraz jakie mogą być konsekwencje spożycia trujących grzybów. czytaj dalej

Do 22 stopni

W piątek na północy popada przelotny deszcz, spadnie go do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie do 40-60 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego zachodu. W strefie brzegowej porywy mogą przekraczać 70 km/h.

Sobota zapowiada się z przelotnym deszczem na północy kraju. W pozostałych regionach utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami w porywach osiągnie do 40-60 km/h, wiać będzie z południowego zachodu.

Pochmurna niedziela

W niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr.

Słonecznie i do 24 stopni

Poniedziałek powinien być na ogół słoneczny. Termometry pokażą od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Wtorek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

