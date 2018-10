Jesień o zmiennym obliczu. Pogodnym, ciepłym, deszczowym i wietrznym

"Przepychanka ciepła i chłodu". Różnica temperatury wyniosła 20 stopni - 29-10-2018 Nad Polską stykają się dwie masy powietrza - arktyczna i zwrotnikowa. W poniedziałkowe popołudnie na północy temperatura miejscami nie przekroczyła 2 stopni Celsjusza podczas gdy na południu doszła do 22 stopni. - Taka różnica temperatury to typowa sytuacja dla przejściowej pory roku - tłumaczyła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

Pogodny koniec miesiąca

Wtorek zapowiada się ciepło, ale pochmurnie. Na niebie zaobserwujemy umiarkowane i duże zachmurzenie. Z zachodu na wschód przemieszczą się przelotne opady deszczu. W Karpatach lokalnie mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni. W porywach może rozpędzić się do 60-80 kilometrów na godzinę. W górach powieje silny wiatr fenowy, a w Tatrach halny, z porywami od 110 do 140 km/h.

Środa - ostatni dzień października - będzie pogodna w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, jednak okresami może być silniejszy. W górach porywy mogą osiągnąć prędkość do 80-100 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych dni (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Wideo Porywy wiatru w następnych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Wyjątkowo ciepły początek listopada

W czwartek w większości kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jedynie na zachodzie od godzin popołudniowych może wzrosnąć do dużego. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 17 st. C w centrum, do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z południowego wschodu, przeważnie słabo i umiarkowanie, okresami silniej, w porywach z prędkością do 60 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Chmury powrócą

W sobotę pogoda nie dopisze

W piątek powróci nieprzyjemna aura. Będzie pochmurno i deszczowo. Od zachodu w głąb kraju przemieszczą się opady deszczu, ominą jedynie regiony południowo-wschodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. na Pomorzu, przez 16 st. w centrum, do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków południowo-zachodniego i zachodniego. Okaże się na ogół słaby i umiarkowany, jednak okresami może przybrać na sile.

W sobotę zachmurzenie będzie duże, ale pojawią się większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum, do 17 na Podkarpaciu. Wiatr powieje z południowego-wschodu, przeważnie słabo i umiarkowanie, jednak okresami okaże się silniejszy.