Jesień straszy zimą. Dwa dni jeszcze ze śniegiem, potem pogodnie i nieco cieplej

Deszczu ze śniegiem i śniegu możemy się spodziewać jeszcze do połowy tygodnia, potem się wypogodzi. Będzie też trochę cieplej, do 8 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na dziś: zimno i mokro. Padać będzie również śnieg - 19-11-2018 Poniedziałek zapowiada się pochmurno. Prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Będą miejsca, gdzie temperatura nie przekroczy zera stopni Celsjusza. czytaj dalej

Łagodne oblicze zimy

We wtorek na południu kraju pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje wschodni wiatr, przeważnie umiarkowany, ale w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

W środę na południu spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Dla reszty kraju aura będzie pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Umiarkowanie powieje ze wschodu, w porywach wiatr osiągnie prędkość 50 km/h.

Czwartek zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Pomorzu. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunku wschodniego.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowane opady w ciągu następnych dni

Pogodnie i z nieznacznym ociepleniem

Śnieg za oknem i arktyczne powietrze. Zimowy listopad na Waszych zdjęciach - 19-11-2018 W poniedziałkowy poranek mieszkańcy niektórych regionów Polski ujrzeli za swoimi oknami śnieg. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. czytaj dalej

Pogodna aura dotrzyma nam towarzystwa również w piątek. Temperatura maksymalna sięgnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z południa.

W sobotę nadal na niebie chmur będzie mało. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z południa, a wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura w następnych dniach