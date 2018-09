Jesień - tak, plucha - nie. Wiatr nie odpuści, ale deszcz popada tylko lokalnie

Pogoda na 16 dni: nieodwracalna zmiana temperatury - 23-09-2018 Ciepłe dni - z temperaturą powyżej 20 stopni - od tego weekendu będą rzadkością. czytaj dalej

Środa z porywistym wiatrem

We wtorek zachmurzenie okaże się zmienne. W pasie województw wschodnich może spaść przelotny deszcz, do trzech litrów na metr kwadratowy. Wysoko w Tatrach spadnie śnieg. Temperatura wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. W porywach może osiągać prędkość ponad 60 kilometrów na godzinę.

Środa na północy zapowiada się pochmurno i z opadami deszczu. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Miejscami może być dość silny i porywisty, rozpędzi się do 80 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Porywy wiatru w ciągu najbliższych pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Wiatr nie ucichnie

Czwartek zapowiada się pochmurno i deszczowo na Podlasiu. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach może wiać z prędkością do 80 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Nawet 23 stopnie

W piątek na Suwalszczyźnie może spaść przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze kraju padać nie powinno. Termometry pokażą od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich, który chwilami może rozpędzić się do 80 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Znowu chłodniej

W sobotę na Podkarpaciu spadnie przelotny deszcz, poza tym będzie pogodnie. Wyraźnie chłodniej. Temperatura wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Z północnego zachodu powieje wiatr umiarkowany i dość silny. Chwilami jego prędkość może przekroczyć 60 km/h.