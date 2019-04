Jeszcze dwa bardzo ciepłe dni. Później temperatura zacznie spadać

Niebezpieczne roztopy. Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia - 06-04-2019 Na południu kraju aura może stwarzać zagrożenie. Z powodu wysokiej temperatury mogą wystąpić roztopy. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed tym zjawiskiem. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżami znad Atlantyku i Morza Śródziemnego. Południowo-wschodnia Polska pozostanie w strefie umiarkowanie aktywnego frontu atmosferycznego. Z południowego wschodu napływa ciepłe powietrze.

W najbliższych dniach wystąpią niewielkie opady deszczu, co może niekorzystnie wpłynąć na rośliny. Wiele z nich wkracza w okres wegetacyjny i zbyt mała ilość wilgoci w glebie może opóźnić ich rozwój.

Niemal wszędzie pogodnie

Zapowiada się pogodna niedziela. Tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie będzie pochmurno z rozpogodzeniami, początkowo mogą wystąpić słabe opady deszczu. Termometry pokażą od 13 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na zachodzie kraju. Wiatr wschodni i południowo-wschodni powieje słabo i umiarkowanie.

Wideo Prognozowana temperatura w następnych dniach (Ventusky.com)

Ciepło, do 20 stopni

Na poniedziałek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko w górach oraz na Pomorzu i Warmii będzie duże z opadami deszczu o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Wybrzeżu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny wiatr z północnego wschodu.

We wtorek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na Podkarpaciu duże z opadami deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Wybrzeżu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na południu. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Niewielkie ochłodzenie

Zapowiada się pogodna środa. Termometry pokażą od 8 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, powieje z północnego wschodu.

W czwartek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na południu popada deszczu o sumie do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr północno-wschodni.

Według synoptyków ochłodzenie utrzyma się do końca tygodnia. Od poniedziałku zacznie robić się cieplej.

Prognoza pogody na środę i czwartek