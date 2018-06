Jeszcze kilka chłodnych dni, później gorąco. Miejscami przydadzą się parasole

Najpierw ciemna chmura, później wirujący lej. Nad wodą powstała trąba - 29-06-2018 Trąba wodna pojawiła się w południowych Chinach. Wysoki słup wody kształtem przypominał literę "S". Zjawisko uwiecznił na nagraniu pracownik stacji meteorologicznej. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby zachodnia część Polski znajdzie się pod wpływem wyżu znad Skandynawii, a wschodnia niżu znad Białorusi. Napłynie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego z północy.

Pierwszy dzień lipca we wschodniej części kraju przyniesie słabe opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północny, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek z deszczem

Kolejny tydzień rozpocznie się pogodnie na południu i zachodzie Polski. W pozostałych regionach prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 21 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. W porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Coraz cieplej

Wtorek deszczowy będzie już tylko na północnym wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 stopni na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Na środę synoptycy prognozują słoneczny dzień. Także temperatura będzie już nieco wyższa i będzie się wahać do 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 28 stopni na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr słaby i umiarkowany z zachodu.

W czwartek deszczowo będzie jedynie na północnym wschodzie. Tam spodziewamy się przelotnych opadów. W pozostałych regionach Polski będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 28 stopni na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek