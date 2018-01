Jeszcze kilka ciepłych chwil, potem się ochłodzi. Będzie i zimowy epizod

"Ale wreszcie jest zima!". Śnieżnie na Dolnym Śląsku - 03-01-2018 W środę w okolicach Kamiennej Góry zrobiło się prawdziwie zimowo. Drogi stały się śliskie, powstały zaspy, a samochody poruszały się ze średnią prędkością około 30 kilometrów na godzinę. Uwaga: w środę może sypnąć także w innych rejonach. czytaj dalej

Piątek z rozpogodzeniami

Czwartek będzie pochmurny, jednak pojawią się przejaśnienia. Miejscami, szczególnie na północy kraju, wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Okresami jego porywy osiągną prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie waha się, w południe warszawskie barometry odnotują 992 hPa.

W piątek niebo pozostanie pochmurne, jednak pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Na północy i wschodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, z zachodu. Jego porywy dojdą do 60 km/h.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Deszczowe Pomorze

W sobotę wciąż będzie pochmurno, ale możemy liczyć na przejaśnienia. Jedynie na Pomorzu popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Pochmurna niedziela

W niedzielę będzie przeważnie pochmurno. Wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 5 st. C na Podkarpaciu. Przeważnie umiarkowany, północny wiatr powieje okresami w porywach do 60 km/h.

Wideo Rozkład i wysokość opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

Zimny poniedziałek

Zachmurzenie okaże się zmienne. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie przeważnie słaby, ze zmiennych kierunków.