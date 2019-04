Jeszcze tylko chwila z zimowymi opadami. Będzie coraz pogodniej

Wiatr łamał słupy energetyczne jak zapałki. Dwie osoby ranne - 12-04-2019 Potężna burza nawiedziła w ubiegłym tygodniu miasto Tukwila w amerykańskim stanie Waszyngton. Na nagraniu udostępnionym przez lokalną policję widać słup energetyczny przewracający się na nadjeżdżający samochód. czytaj dalej

Dokuczy silny wiatr

W sobotę na południu, południowym zachodzie i częściowo w centrum kraju możliwe są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 11 st. C na Rzeszowszczyźnie. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Niedziela zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 55 kilometrów na godzinę. Powieje z północnego wschodu.

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Pogodny początek tygodnia

Poniedziałek przyniesie pogodną aurę. Termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego wschodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który może rozpędzić się w porywach do 45 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Porywy wiatru w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

We wtorek w zachodniej części kraju będzie pogodnie. Poza tym możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Podkarpaciu do 13 st. C na Pomorzu. Z północnego wschodu powieje słabo i umiarkowanie.

Do 16 stopni

Środa okaże się pogodna. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Podkarpaciu do 16 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu.

Prognoza pogody na wtorek i środę