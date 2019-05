Jeszcze tylko kilka chłodnych chwil. W sobotę do 24 stopni

Do Polski płynie zimne i wilgotne powietrze - 13-05-2019 Polska jest pod wpływem wyżu Nayvi znad Morza Północnego. czytaj dalej

Do 19 stopni

Wtorek na zachodzie Polski zapowiada się pogodnie. Poza tym możliwe są opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej do 18 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach powieje do 45 kilometrów na godzinę.

W środę synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, a na wschodzie - burze. Termometry wskażą maksymalnie od 15 st. C na Pomorzu do 19 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Z północnego wschodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych osiągnie prędkość do 70 km/h.

Wideo Temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

W czwartek przelotne opady deszczu pojawią się na wschodzie Polski, a w centrum mogą wystąpić burze. Będzie od 17 st. C na Pomorzu do 21 st. C na Podkarpaciu. Wschodni wiatr powieje umiarkowanie, w porywach burzowych osiągając do 70 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Na piątek synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Pomorzu do 22 st. C na Podkarpaciu. Wschodni, na ogół umiarkowany, wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h.

Wideo Opady deszczu w kolejnych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Burze i deszcz

Sobota na Dolnym Śląsku będzie pogodna. Poza tym możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Temperatura osiągnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na południowym zachodzie Polski. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr. W porywach burzowych może wiać do 70 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę