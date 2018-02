Jeszcze zrobi się biało. Zima zachowała zapasy śniegu

"Dobrze, że nie palę papierosów, bo byłoby jeszcze gorzej". Gęsty smog nad Wrocławiem - 09-02-2018 Mieszkańcy Wrocławia od rana w piątek narzekali na smog w swoim mieście. Skarżyli się, że "gryzie ich w gardłach" oraz że sam widok "mgły" im się nie podoba. czytaj dalej

Niedziela i poniedziałek: biało wszędzie, cicho wszędzie

W sobotę na wschodzie Polski wystąpią słabe opady śniegu. W pozostałych regionach pogodnie.W dzień temperatura osiągnie maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie do 4 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany powieje ze zmiennych kierunków.

W niedzielę spodziewajmy się przelotnych opadów śniegu, przy czym na Dolnym Śląsku wraz ze śniegiem spadnie deszcz. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W poniedziałek wystąpią opady śniegu, które mogą być intensywne. W dzień termometry pokażą do -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie oraz do 3 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Sprawdź wysokość opadów w nadchodzących dniach:

Wideo Opady atmosferyczne w Polsce (źródło: Ventusky)

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wtorek i środa: Podkarpacie pod śniegiem

We wtorek mieszkańcy Podkarpacia powinni przygotować się na opady śniegu, za to w pozostałych regionach kraju pogoda dopisze. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 5 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z zachodu oraz południowego zachodu.

Środa przyniesie opady śniegu jedynie na Podkarpaciu. Temperatura wyniesie co najwyżej 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu oraz do 5 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Sprawdź wysokość temperatury:

Wideo Wysokość temperatury w Polsce (źródło: Ventusky)