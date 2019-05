Zagrzmi i spadnie grad. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW - 19-05-2019 Pogoda może być niebezpieczna. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed burzami z opadami gradu. Alertów może jeszcze przybyć. czytaj dalej

Jak powiedział Wasilewski, w najbliższym czasie nie pojawią się większe zmiany w pogodzie. Aura przyniesie nam wysoką temperaturę, ale również burze. Jest to konsekwencja utrzymujących się ciepłych i wilgotnych mas powietrza pochodzących ze wschodniej części kontynentu - Rosji, Kazachstanu, Ukrainy i Morza Czarnego. Temperatura w Polsce sięgnęła już miejscami 25 stopni Celsjusza.

- Taki jęzor ciepła wchodzi nad Europę Środkową, nad Polskę i nad Skandynawię - stwierdził Wasilewski.

Za taką cyrkulację powietrza odpowiedzialny jest niż utrzymujący się nad południowymi regionami Niemiec i Francji. Wokół niego w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara przemieszcza się powietrze, które wpompowuje do Polski ciepłe i wilgotne masy znad Europy Wschodniej.

- To wilgotne powietrze przesuwa się właśnie z południowego wschodu w kierunku Bałtyku - dodał prezenter.

Na zachodzie chłodniej

W regionach Europy Zachodniej utrzymuje się dużo niższa temperatura. Jak powiedział Wasilewski, w sobotę we Francji termometry wskazywały około 18 st. C., a na Łotwie temperatura sięgnęła nawet 27 st. C.

- Prawie 10 stopni chłodniej w Paryżu niż w Rydze. To właśnie wiąże się z tym, że do Europy Środkowo-Wschodniej płynie to ciepło, a po drugiej stronie tego niżu płynie chłodniejsze powietrze - podsumował Wasilewski.

Ciepła, ale i gwałtowna aura

Jak dodał, Polska pozostanie w takim układzie powietrza przez kilka najbliższych dni.

- Będzie wilgotno i bardzo ciepło, nawet 26 stopni, ale z częstymi burzami i opadami - dodał.

