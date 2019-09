Jutro w Europie może spaść pierwszy śnieg. A co w Polsce?

Prognoza pogody na dziś: pogodny dzień w wielu regionach, do 26 stopni - 04-09-2019 Środa w przeważającej części kraju przyniesie pogodną aurę. Miejscami mogą wystąpić słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 stopni. czytaj dalej

Jak powiedział w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, pogoda w środę uspokoiła się. Jedynie na północy kraju wystąpi wąska strefa opadów deszczu, zaś w pozostałych regionach będzie pogodnie. Wasilewski zaznaczył jednak, że i w naszym kraju pojawia się już zmiana w temperaturze, ponieważ środowy poranek był chłodny.

- 1 stopnień - taka temperatura wystąpiła dzisiaj na Kasprowym Wierchu. Kasprowy miał plus 1 stopień, a w tym samym czasie Zakopane miało plus 5. To najniższa temperatura, jaką dzisiaj zanotowano.

Temperatura w Polsce 4 września o godzinie 3.30 (wetteronline.de)

Europa podzielona pogodą

Na zdjęciu satelitarnym Europy, za naszą wschodnią granicą, doskonale zaznacza się front atmosferyczny, który we wtorek przyniósł opady deszczu.

Zdjęcie satelitarne Europy 4 września o godzinie 7.30 (sat24.com)

Pierwszy śnieg w Europie?

- Ta linia zachmurzenia, którą widać, to jest pas, który oddziela dwie różne pogody. Za frontem napłynęło chłodniejsze powietrze, a tutaj, jeszcze przed frontem, jest gorące powietrze, które mieliśmy pod koniec tygodnia - powiedział Wasilewski. Teraz to gorące powietrze popłynęło na wschód Europy. - Do nas napłynęło nieco chłodniejsze powietrze, ale to czyste niebo, które widzimy nad większą częścią Europy, to jest zasługa wyżu, który przemieszcza się na południe od naszych granic. Mamy tutaj wyż zapewniający dobrą pogodę - dodał, wskazując na zdjęcia satelitarne.

Pogodę w Europie kształtuje również niż znajdujący się nad Wielką Brytanią, Morzem Północnym i częściowo nad Skandynawią. Za jego sprawą od strony Islandii i Grenlandii napłynie częściowo arktyczne powietrze, najpierw do krajów Beneluksu, następnie do Niemiec, a w końcu do Alp.

- Mówimy o tym arktycznym powietrzu dlatego, że nasi zachodni sąsiedzi przewidują, że jutro może padać w Europie Środkowej śnieg. Nie dotyczy to oczywiście nizin - mówił Wasilewski. Prezenter wspomniał, że według niemieckich meteorologów może zrobić się biało na wysokości dwóch tysięcy metrów nad poziomem morza.

- My jeszcze będziemy dostawać przed tym frontem ciepłe powietrze. Stąd dzisiaj nawet 26 stopni Celsjusza na południu kraju, więc pogoda bardzo sympatyczna - podsumował Wasilewski.

Cała rozmowę z Tomaszem Wasilewskim zobaczysz tutaj: