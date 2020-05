Jutro zimna Zośka. Pogoda na 15 maja i kolejne dni

Alarmy IMGW. Najpierw dokuczą przymrozki, potem silny wiatr - 14-05-2020 Najbliższej nocy na terenie 11 województw temperatura może spaść poniżej zera. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami. W sobotę mogą wystąpić silne porywy wiatru. czytaj dalej

W piątek w Małopolsce, na Podkarpaciu i Górnym Śląsku prognozuje się pochmurne niebo i opady do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. W Bieszczadach niewykluczone są burze z opadami o sumie do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru osiągającymi do 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałej części kraju będzie na ogół pogodnie, choć na Podlasiu możliwy jest słaby przelotny deszcz. W górach, powyżej 1500 metrów nad poziomem morza wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków.

ZIMNI OGRODNICY. SKĄD WZIĄŁ SIĘ TEN FENOMEN KLIMATYCZNY



Pogoda na weekend

W sobotę na niebie pojawi się zmienne zachmurzenie. W województwach północnych może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Niedziela również przyniesie zmienne zachmurzenie. Mieszkańcy Podlasia muszą jednak liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

ZOBACZ OSTRZEŻENIA SYNOPTYKÓW INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Wideo Prognozowane opady w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku))

Temperatura przekroczy 20 stopni

Poniedziałek na Pomorzu upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Mieszkańcy pozostałych regionów będą mogli cieszyć się pogodnym dniem. Temperatura maksymalna sięgnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu.

Wtorek we wschodnich regionach zapowiada się deszczowo. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.